Περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες στη βόρεια Ιαπωνία έδωσαν μάχη για να περιορίσουν δύο δασικές πυρκαγιές για τέταρτη συνεχή ημέρα το Σάββατο, καθώς οι φλόγες πλησίασαν σε κατοικημένες περιοχές και ανάγκασαν περισσότερους από 3.000 κατοίκους να εκκενώσουν τις εστίες τους.

Η συνολική πληγείσα έκταση αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Ιαπωνία, όπου οι δασικές πυρκαγιές έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια.

Η πρώτη φωτιά ξέσπασε την Τετάρτη σε μια ορεινή περιοχή και στη συνέχεια μια δεύτερη σε κοντινή απόσταση απείλησε κατοικημένες περιοχές στην πόλη Otsuchi του νομού Iwate. Το λοφώδες ανάγλυφο, ο ξηρός καιρός και οι άνεμοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες περιορισμού, δήλωσε στους δημοσιογράφους αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Μέχρι το Σάββατο, οι πυρκαγιές είχαν κάψει περίπου 1.800 στρέμματα, προκαλώντας εντολές εκκένωσης που καλύπτουν 1.541 νοικοκυριά και 3.233 άτομα - περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού του Otsuchi.

Massive forest fire broke out in Ōtsuchi Town, Iwate, Japan 🇯🇵 (22.04.2026)

▶️ Fires have engulfed over 430 hectares of forests in northeastern Japan, Chief Cabinet Secretary Minoru Kihara said.



Video: TASS/The Yomiuri Shimbun/Reuters

Το Otsuchi έχασε το ένα δέκατο του πληθυσμού του στο τσουνάμι του 2011

Η πόλη είναι σημαδεμένη από τη μνήμη μιας από τις χειρότερες καταστροφές της Ιαπωνίας, τον σεισμό και το τσουνάμι του Μαρτίου του 2011, όταν έχασε σχεδόν το ένα δέκατο του πληθυσμού της.

«Ακόμη και κατά τη διάρκεια της καταστροφής του 2011, αυτή η περιοχή δεν κάηκε. Έγινε τσουνάμι, αλλά δεν είχαμε φωτιά εδώ», δήλωσε η Taeko Kajiki, 76 ετών, πρώην νοσοκόμα, η οποία ήταν μεταξύ εκείνων που απομακρύνθηκαν από την Παρασκευή. Είπε ότι έμεινε ξύπνια όλη τη νύχτα παρακολουθώντας την κόκκινη λάμψη της φλόγας και είχε πακετάρει το τραπεζικό της βιβλιάριο και τις ιατρικές της κάρτες, καθώς και τη χελώνα που κρατά ως κατοικίδιο από το 2010.

Οι πυροσβέστες στο έδαφος υποστηρίχθηκαν από ελικόπτερα από διάφορους νομούς και από τις Δυνάμεις Αυτοάμυνας της Ιαπωνίας, οι οποίες πραγματοποίησαν ρίψεις νερού από αέρος για να προσπαθήσουν να ανακόψουν την προέλαση της φωτιάς.

«Με τη γη τόσο ξηρή, οι εστίες συνεχίζουν να αναζωπυρώνονται. Σβήνουμε μία και μετά τρέχουμε να σβήσουμε μια άλλη, ξανά και ξανά», δήλωσε ο Masashi Kikuchi, ένας 37χρονος εθελοντής πυροσβέστης, ο οποίος μετακόμισε σε σπίτι σε υψηλότερο έδαφος αφού έχασε το σπίτι του στο τσουνάμι του 2011.

Οκτώ κτίρια, συμπεριλαμβανομένης μιας κατοικίας, έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί μέχρι στιγμής, αν και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θάνατοι, ανέφεραν οι αρχές.

«Δεν μπορώ να επιτρέψω σε ανθρώπους να χάσουν ξανά τα σπίτια τους αφού τα έχασαν μία φορά στο τσουνάμι», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος του Otsuchi, Kozo Hirano. Είπε ότι η πόλη θα ζητήσει βοήθεια από άλλες αρχές και θα παράσχει υπηρεσίες, όπως ζεστά λουτρά, για να βοηθήσει στην εκτόνωση του στρες των κατοίκων.

Κλιματική αλλαγή και προγνώσεις

Ενώ η Ιαπωνία έχει βιώσει σχετικά λίγες δασικές πυρκαγιές σε σύγκριση με άλλα μέρη του πλανήτη, η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τη συχνότητά τους, ειδικά καθώς οι πρώτοι ανοιξιάτικοι μήνες πριν από την υγρή περίοδο των βροχών είναι ζεστοί, ξηροί και με ανέμους που μπορούν να φουντώσουν τις φλόγες.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι δεν προβλέπονται βροχές στην περιοχή για την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η έκταση της γης που φλέγεται γύρω από το Otsuchi είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Ofunato το 2025, η οποία κατέκαψε περίπου 3.370 εκτάρια, και την πυρκαγιά στο Kushiro το 1992, η οποία έκαψε 1.030 εκτάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.