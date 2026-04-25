ΗΠΑ-Ιράν: Προσέγγιση... εξ΄αποστάσεως

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, βρίσκεται στο Ισλαμαμπάντ ενόψει του δεύτερου γύρου διμερών επαφών με ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ για την υπογραφή συμφωνίας τερματισμού του πολέμου.

Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένονται στο Ισλαμαμπάντ για τις συναντήσεις που αρχίζουν αύριο Κυριακή.

Τοπικοί Πακιστανοί διαμεσολαβητές πρόκειται να πραγματοποιήσουν απόψε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τις ιρανική και αμερικανική αντιπροσωπείες, ώστε να λάβουν τη διαβεβαίωση για την έναρξη των επαφών.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, βρίσκεται ήδη από χθες το βράδυ στο Ισλαμαμπάντ και εντός της ημέρας αναμένονται στην πακιστανική πρωτεύουσα οι ειδικοί απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να αρχίσει αύριο ο δεύτερος γύρος των διμερών επαφών με την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί η υπογραφή συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως απόψε οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές πρόκειται να πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν ξεχωριστές συναντήσεις με την ιρανική και την αμερικανική αντιπροσωπεία, για να λάβουν την τελική τους διαβεβαίωση, ότι οι επαφές θα αρχίσουν αύριο, Κυριακή.

Ιράν και ΗΠΑ διατηρούν επιφυλάξεις

Σε μία προσπάθεια να μην χαθεί το momentum, θα έχουν θετικό αποτέλεσμα. Από την άλλη όμως, υπάρχουν ακόμα σημαντικά δεδομένα, που καταδεικνύουν πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν να διατηρούν τις επιφυλάξεις τους.



Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σημερινό κύριο ρεπορτάζ της ιστοσελίδας του ημιεπίσημου ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Tasnim, που εκφράζει τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης επιμένει πως αποκλειστικός λόγος της μετάβασης Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ είναι η πραγματοποίηση διπλωματικής περιοδείας, με πρώτο σταθμό το Πακιστάν και με επόμενους το Ομάν και τη Ρωσία. Μάλιστα, παρατίθεται δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπακαΐ, ότι «καμία απολύτως επαφή δεν έχει προγραμματιστεί με τις ΗΠΑ», προσθέτοντας ότι «τυχόν ιρανικές επισημάνσεις για το θέμα, θα εκτεθούν ενώπιον Πακιστανών αξιωματούχων».



Παράλληλα, από αμερικανικής πλευράς, είναι ενδεικτικό ότι ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αποστολής, Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προτίμησε να παραμείνει στην Ουάσιγκτον, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.

Ερωτηματικά για την απουσία Γκαλιμπάφ

Ένα δεύτερο στοιχείο που προκαλεί ερωτηματικά, όχι μόνο για την έκβαση των διαπραγματεύσεων Ιράν-ΗΠΑ, αλλά και για το κλίμα που επικρατεί στο Ιράν σε ενδοκυβερνητικό επίπεδο, είναι ότι ο φερόμενος συνεπικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής αποστολής και Πρόεδρος της Ιρανικής Εθνοσυνέλευσης, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δεν συνοδεύει στο Ισλαμαμπάντ τον ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί. Ήδη από το βράδυ της Πέμπτης ισραηλινά ειδησεογραφικά Μέσα μεταδίδουν δημοσιογραφικές διαρροές επικαλούμενα πηγές αντικαθεστωτικών ιρανικών ΜΜΕ του εξωτερικού πως ο Γκαλιμπάφ είτε υπέβαλε την παραίτησή του, είτε παύθηκε κατόπιν σχετικών παρεμβάσεων εκ μέρους παραγόντων των Φρουρών της Επανάστασης, που φέρονται να διαφωνούν με την διαπραγματευτική του γραμμή.



Η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, σε χθεσινοβραδινό της ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων αναφέρει μάλιστα ότι ο Αμπάς Αραγτσί φέρεται να έχει δυσαρεστηθεί όχι μόνο από την φημολογούμενη παραίτηση ή παύση του Γκαλιμπάφ, αλλά και από το γεγονός ότι έχει καταστεί εξαιρετικά δυσχερής έως αδύνατη η άμεση επικοινωνία με τον Ηγέτη της Επανάστασης, Μουτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος θα πρέπει να έχει τον τελικό λόγο για την έγκριση ή απόρριψη των διαπραγματευτικών κινήσεων και επιλογών. Ανταπαντώντας στις δημοσιογραφικές φήμες, παράγοντες του ιρανικού καθεστώτος με αναρτήσεις στην πλατφόρμα Χ διέψευσαν όσα διαδίδονται επίμονα από τα ισραηλινά Μέσα, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές από αβάσιμες έως γελοίες. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός είναι ότι σήμερα στο Ισλαμαμπάντ ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ είναι απών.

Σε πολεμική ετοιμότητα Ισραήλ και ΗΠΑ

Σε κάθε περίπτωση, ισραηλινοί κυβερνητικοί κύκλοι, μιλώντας στα τοπικά μέσα, επιμένουν να εκφράζουν την εκτίμηση ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταλήξουν σε συμφωνία. Προσθέτουν μάλιστα ότι τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχουν πυκνώσει οι επαφές ανάμεσα στον IDF και την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση των δυνάμεων που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και στην Μέση Ανατολή γενικότερα (CENTCOM), προβαίνοντας σε αλλεπάλληλες εκτιμήσεις της κατάστασης με έμφαση στις ιρανικές στρατιωτικές κινήσεις, και έχει ήδη συμφωνηθεί ποιοι θα είναι οι ιρανικοί στόχοι που θα πληγούν, αναμένοντας παράλληλα την τελική άδεια του Προέδρου Τραμπ προτού ανανεωθούν οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Πηγή: Deutsche Welle

