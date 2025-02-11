Νότια Κορέα: Οι Βορειοκορεατικές δυνάμεις επιστρέφουν στο Κουρσκ

Η Βόρεια Κορέα παρείχε στη Ρωσία περίπου 200 πυροβόλα μεγάλου βεληνεκούς για να ενισχύσει την πολεμική της προσπάθεια κατά της Ουκρανίας, μετέδωσε την Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας.



Περαιτέρω, η Σεούλ προειδοποίησε ότι η Πιονγκγιάνγκ πιθανότατα ετοιμάζεται να στείλει επιπλέον στρατεύματα και όπλα για να στηρίξει τον πόλεμο της Ρωσίας, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες προειδοποιήσεις από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η Βόρεια Κορέα έχει επίσης προμηθεύσει βαλλιστικούς πυραύλους, εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού και άλλα όπλα στη Μόσχα. Επιπλέον, η χώρα έχει αναπτύξει έως και 12.000 στρατιώτες στην περιφέρεια του Κουρσκ για να υποστηρίξει τις ρωσικές δυνάμεις στην αντιμετώπιση της ουκρανικής προέλασης που ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου 2024.



Το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας υποπτεύεται ότι η Βόρεια Κορέα λαμβάνει ρωσική τεχνολογική βοήθεια με πυρηνικά υποβρύχια και διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) σε αντάλλαγμα για τη στρατιωτική της υποστήριξη, ανέφερε το Yonhap.



Επίσης, σύμφωνα με τον ιαπωνικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NHK, η Βόρεια Κορέα αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή drone φέτος με ρωσική τεχνική βοήθεια.



Τουλάχιστον 300 Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι 2.700 τραυματίστηκαν σε μάχες στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS) στα μέσα Ιανουαρίου.



Η Ουκρανία εκτιμά ότι η Βόρεια Κορέα έχει απολέσει 4.000 νεκρούς και τραυματίες. Ωστόσο, ο αρχηγός στρατιωτικών πληροφοριών του Κιέβου, Κίριλο Μπουντάνοφ, προέβλεψε ότι η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να στείλει σύντομα ενισχύσεις στη Ρωσία, συγκεκριμένα μονάδες πυροβολικού και πυραύλους.



Οι New York Times ανέφεραν στις 30 Ιανουαρίου ότι τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας είχαν αποσυρθεί από το μέτωπο και ένας εκπρόσωπος των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων επιβεβαίωσε στην Kyiv Independent ότι οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας δεν είχαν αντιμετωπίσει τους στρατιώτες της Πιονγκγιάνγκ για τρεις εβδομάδες.



Στις 7 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι Βορειοκορεάτες στρατιώτες «επαναφέρθηκαν» στην Περιφέρεια Κουρσκ, μια ημέρα αφότου τα ρωσικά ΜΜΕ ισχυρίστηκαν ότι η Ουκρανία είχε εξαπολύσει νέα επίθεση στη ρωσική περιοχή.

Aν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει την υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, η Ευρώπη από μόνη της δεν θα μπορέσει να καλύψει το κενό, προειδοποίησε στο μεταξύ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την παραμονή του ίσως πιο σημαντικού διπλωματικού ταξιδιού του μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα του πριν από τρία χρόνια.

Εάν ο Τραμπ καταφέρει να φέρει την Ουκρανία και τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι σχεδιάζει να προσφέρει στη Ρωσία ανταλλαγή εδαφών, παραχωρώντας εδάφη που κατέχει το Κίεβο στην περιοχή Κουρσκ, μετά την αιφνιδιαστική ουκρανική επίθεση στην περιοχή πριν από έξι μήνες.

Πηγή: skai.gr

