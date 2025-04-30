Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε χθες Τρίτη ότι η Μέση Ανατολή βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμο σταυροδρόμι.

«Η υπόσχεση της λύσης δυο κρατών διατρέχει κίνδυνο να εκλείψει εντελώς», προειδοποίησε ο κ. Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας αφιερωμένης στο ζήτημα. «Η πολιτική βούληση για την επίτευξη του στόχου αυτού μοιάζει πιο μακρινή παρά ποτέ».

Παρότρυνε κράτη μέλη να πάνε παραπέρα από απλές δηλώσεις και να προτείνουν απτά μέτρα για να περισωθεί η λύση των δύο κρατών. «Ο χρόνος εξαντλείται», επισήμανε.

Τόνισε για ακόμη μια φορά πως είναι θορυβημένος για την επιδείνωση της κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, όπου σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου κατέρρευσε η κατάπαυση του πυρός τον Μάρτιο.

Καταδίκασε το ότι συνεχίζει να μην εισέρχεται ανθρωπιστική βοήθεια στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο υπό πολιορκία, τονίζοντας πως η ανθρωπιστική κρίση έχει φθάσει σε επίπεδο «πέρα από κάθε φαντασία».

«Με έχουν θορυβήσει δηλώσεις ισραηλινών αξιωματούχων που αφήνουν να εννοηθεί πως η βοήθεια χρησιμοποιείται ως μοχλός για να υπάρξουν στρατιωτικά κέρδη. Η βοήθεια δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο».

Νωρίτερα χθες, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, προειδοποίησε πως το Ισραήλ θα διέπραττε έγκλημα πολέμου προκαλώντας λιμό στους αμάχους.

«Οποιαδήποτε χρήση λιμοκτονίας άμαχου πληθυσμού ως πολεμικής μεθόδου αποτελεί έγκλημα πολέμου, όπως και όλες οι μορφές συλλογικής τιμωρίας» δυνάμει του διεθνούς δικαίου, θύμισε ο κ. Τουρκ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει πρωτοβουλία για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση της ανθρωπιστικής καταστροφής.

Οι αρχές του Ισραήλ, που έχουν διακόψει κάθε διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας από τη 2η Μαρτίου, λένε πως δεν επιτρέψουν να διανεμηθεί προτού το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς αφήσει ελεύθερους όλους τους ομήρους που κρατά.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου, απήχθησαν 251 άνθρωποι, από τους οποίους 58 παραμένουν στα χέρια παλαιστίνιων μαχητών, ωστόσο 34 εξ αυτών έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

