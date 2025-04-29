Λογαριασμός
22 νεκροί από φωτιά σε εστιατόριο στην Κίνα - Βίντεο

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε την πυρκαγιά «ένα βαθιά απογοητευτικό μάθημα» και κάλεσε τους τοπικούς αξιωματούχους να προσδιορίσουν την αιτία

Κίνα φωτιά νεκροί

Είκοσι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και τρία τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε εστιατόριο στη βορειοανατολική Κίνα την Τρίτη, ανέφερε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την αιτία της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε εστιατόριο μέσα σε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Λιαογιάνγκ της επαρχίας Λιαονίνγκ, ανέφερε το ρεπορτάζ.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε την πυρκαγιά «ένα βαθιά απογοητευτικό μάθημα» και κάλεσε τους τοπικούς αξιωματούχους να προσδιορίσουν γρήγορα την αιτία της, να περιθάλψουν τους τραυματίες και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Διαρροή αερίου προκάλεσε τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις σε κατοικημένες περιοχές πέρυσι, με μια έκρηξη σε εστιατόριο στη βόρεια επαρχία Χεμπέι της Κίνας να σκοτώνει 2 άτομα και να τραυματίζει άλλους 26 τον Μάρτιο και μια έκρηξη σε κτίριο στη νότια Σεντζέν τον Σεπτέμβριο να σκοτώνει ένα άτομο.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κίνα Φωτιά εστιατόριο
