Το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) της Χάγης ανακοίνωσε χθες πως θα απαγγείλει τη Δευτέρα 5η Μαΐου την ετυμηγορία του όσον αφορά την προσφυγή του Σουδάν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το Χαρτούμ κατηγορεί τα Εμιράτα για συνέργεια στη διάπραξη του εγκλήματος της γενοκτονίας, διότι παρέχουν υποστήριξη, σύμφωνα με τις σουδανικές αρχές, στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό από τη 15η Απριλίου 2023.

Τα ΗΑΕ από την πλευρά τους αρνούνται πως υποστηρίζουν τους παραστρατιωτικούς και χαρακτηρίζουν την υπόθεση «πολιτικό θέατρο», προορισμένο στην εκτροπή της προσοχής από τις προσπάθειες να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη αυτή, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει πάνω από 13 εκατομμύρια άλλους.

Οι αρχές του Σουδάν θέλουν το δικαστήριο να υποχρεώσει τα ΗΑΕ να τερματίσουν τη φερόμενη υποστήριξή τους και να προσφέρουν «πλήρεις επανορθώσεις», συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων στα θύματα.

Ειδικοί σε νομικά θέματα κρίνουν πως η προσφυγή του Σουδάν μπορεί να σκοντάψει σε ζητήματα δικαιοδοσίας.

Ενώ οι αντιπρόσωποι των δυο πλευρών αντιδικούσαν στις αίθουσες του λεγόμενου μεγάρου της ειρήνης, το ανθρώπινο κόστος του πολέμου δεν έπαυε να γίνεται βαρύτερο.

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα πως κάπου 500 άμαχοι σφαγιάστηκαν στο βόρειο Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, τις τελευταίες εβδομάδες, καταδικάζοντας τον «τρομακτικό» αριθμό θανάτων πολιτών και αναρίθμητες περιπτώσεις σεξουαλικής βίας.

Ο πόλεμος ανάμεσα στον τακτικό στρατό του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και των ΔΤΥ του πρώην δεξιού του χεριού στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο έχει προκαλέσει αυτήν που διεθνείς οργανισμοί και ΜΚΟ χαρακτηρίζουν τη μεγαλύτερη κρίση εξαναγκαστικού εκτοπισμού πληθυσμών και λιμού στον πλανήτη.

