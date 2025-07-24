Σε τραγωδια εξελίχθηκε η καταστροφικη φωτιά στην Λεμεσό που μαίνεται από την Τετάρτη, καθώς δύο άνθρωποι βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα αυτοκινητά τους στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την πύρινη κόλαση. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις, με την Ελλάδα να στέλνει για συνδρομή 26 Δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων. Σημειώνεται πως οι αρχές της Κύπρου δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπρησμού, ενώ λόγω της κατάστασης ενεργοποίησαν τον ευρωπαικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, δεν υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα, ωστόσο οι ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις και το ιδιαίτερο κλίμα που έχει δημιουργηθεί στις περιοχές που πέρασε η φωτιά.

Η φωτιά ξεκίνησε περιπου στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης στο χωριό Μαλλιά κι επεκταθηκε γρήγορα, με αποτελεσμα να εκκενωθούν πάνω από 10 χωριά.

Εικόνες δείχνουν το μεγεθος των καταστροφων σε σπίτια και αυτοκινητα που πραδόθηκαν στις φλόγες. Την ίδια ώρα, αρκετές περιοχές βρεθηκαν χωρίς ρεύμα εξαιτίας των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στην ορεινή και ημιορεινή Λεμεσό.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι έρευνες για εμπρησμό, καθώς αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στην Πυροσβεστική πως είδαν την φωτιά να ξεκινάει από δύο σημεία, σε απόσταση 100 μέτρων το ένα από το άλλο, και συγκεκριμένα κάτω από γεφύρι όπου υπάρχει σκουπιδότοπος, σύμφωνα με τον Αρχιπύραρχο, Νίκο Λογγίνο.

Επτά άνθρωποι νοσηλεύονται λόγω των πυρκαγιών

Επτά άνθρωποι νοσηλεύονται λόγω προβλημάτων από τις πυρκαγιές στην Κύπρο, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Χαράλαμπος Χαριλάου.

Τρεις άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, άλλοι δύο, που φέρουν εγκαύματα, στην Κλινική Εγκαυμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και οι υπόλοιποι στο Νοσοκομείο Τροόδους.

Ο κ. Χαριλάου είπε ότι έχουν δημιουργηθεί σταθμοί πρώτων βοηθειών στο γήπεδο της Ερήμης και στο Κέντρο Υγείας Πάχνας, όπου υπήρξαν αρκετά περιστατικά, τα οποία είτε αποχώρησαν αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες είτε μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για περαιτέρω εξετάσεις.

Η καμένη έκταση

Στο μεταξύ στα 124 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η εκτιμώμενη καμένη έκταση, με βάση μια πρώτη, ταχεία εκτίμηση για την καταστροφική πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού, που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως αναφέρει το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ερατοσθένης, «η εκτίμηση βασίστηκε σε δορυφορική εικόνα χαμηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Sentinel-3, που αποκτήθηκε στις 24 Ιουλίου 2025 και ώρα 07:30 (UTC)».

Η χωρική ανάλυση της εικόνας είναι 300 μέτρα και η εκτιμώμενη καμένη έκταση ανέρχεται σε περίπου 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Πρόκειται για προκαταρκτική εκτίμηση και αναμένεται επικαιροποιημένη ανάλυση με δορυφορικά δεδομένα υψηλότερης ευκρίνειας τις επόμενες ημέρες, αναφέρεται.

Στο Όμοδος το δυσκολότερο μέτωπο της φωτιάς

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, ο οποίος ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για τα ενεργά μέτωπα, η πιο δύσκολη επιχείρηση, αυτή τη στιγμή, είναι στο Όμοδος.

Όπως είπε ο κ. Κεττής, ενεργές είναι οι πυρκαγιές με αναζωπυρώσεις στην Πάχνα, στην περιοχή "Βούναρος" στη βιομηχανική Ύψωνα, στην Κτηνοτροφική Καντού προς Σούνι, στα Μαντριά, που είναι περιοχή ευθύνης του Τμήματος Δασών και με πιο δύσκολη επιχείρηση στο Όμοδος.

Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις από Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Πολιτική Άμυνα, ΕΟΑ Λεμεσού, Επαρχιακή Διοίκηση, Υπηρεσία Θήρας, οργανωμένα εθελοντικά σύνολα, εθελοντές και υδροφόρες από ιδιώτες και κοινότητες. Συνολικά επιχειρούν 13 πτητικά μέσα εκ περιτροπής.

Ιδιωτικές εταιρείες και επιχειρήσεις συνδράμουν σε καύσιμα και προμήθειες τα οποία χρησιμοποιούνται στην πυρκαγιά.

Σταδιακά εξασθενούν οι άνεμοι από απόψε

Από αργότερα απόψε θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν οι άνεμοι στην επαρχία Λεμεσού και αυτό είναι κάπως αισιόδοξο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο μετεωρολόγος Ιάσωνας Χριστοδούλου.

Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι αυτή την ώρα υπάρχει μια ένταση των ανέμων εξήγησε όμως ότι οι άνεμοι απόψε και αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να είναι εξασθενημένοι, φτάνοντας τα 3 με 4 μποφόρ.

Εκκενώθηκε η κοινότητα Ομόδους - Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή των Αρόδων

Οδηγίες για εκκένωση της κοινότητας Ομόδους, λόγω αναζωπύρωσης κάποιων σημείων, δόθηκαν σήμερα μετά το μεσημέρι από το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού, Λευτέρης Περικλή, ο οποίος ωστόσο ανέφερε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, αλλά η εκκένωση γίνεται προληπτικά.

Ο κοινοτάρχης Ομόδους Ευγένιος Μιχαήλ ωστόσο έκανε λόγο για «κόλαση», μιλώντας στο ΚΥΠΕ, καθώς από τη φωτιά κινδυνεύει τώρα ένα οινοποιείο που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού.

Η κοινότητα Ομόδους εκκενώθηκε, ωστόσο ο ίδιος εξακολουθεί να βρίσκεται επί τόπου. Όπως είπε, ένα κομμάτι της φωτιάς κα.τασβέστηκε. «Τώρα ξεκίνησε ένα νέο, πάνω από ένα οινοποιείο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες να γλιτώσει, καθώς βρίσκεται στην είσοδο του χωριού.

Σημείωσε ότι στην περιοχή δρουν και επίγειες δυνάμεις και πτητικά μέσα, ωστόσο οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί. Αν και μέχρι στιγμής δεν κινδύνευσαν κατοικίες, ο κοινοτάρχης σημείωσε ότι οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι τεράστιες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ λίγο νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, είχε πει ότι απειλήθηκε και η κοινότητα Ομόδους, σημειώνοντας ότι το κυρίως μέτωπο της φωτιάς επεκτείνεται νότια. "Γίνεται υπερπροσπάθεια περιορισμού, τόσο από επίγειες όσο και από εναέριες δυνάμεις", ανέφερε.

Λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη και έπειτα από εισήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η Πολιτική Άμυνα συνέστησε την εκκένωση όλων των κατασκηνώσεων στην ευρύτερη περιοχή του Τροόδους, για προληπτικούς λόγους.

Σημειώνεται πως η πυρκαγιά στην κοινότητα των Αρόδων έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Η κυβέρνηση υπόσχεται να βοηθήσει τους πυρόπληκτους

Η κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός σε όλους τους πυρόπληκτους συνάνθρωπους μας παρέχοντας οικονομική στήριξη για την κάλυψη των άμεσων αναγκών τους αλλά και την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί, διαβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός σε γραπτή δήλωσή του.

Ο κ. Κεραυνός διευκρίνισε ότι «ήδη η κυβέρνηση, με συντονισμό όλων των υπουργείων, βρίσκεται σε επαφή και συνεργασία με κοινοτικά συμβούλια και όλους τους αρμόδιους φορείς».

Ο υπουργός εξέφρασε παράλληλα τη βαθύτατη λύπη του για τις ανθρώπινες απώλειες, την καταστροφή περιουσίων και όλα τα δεινά που προκάλεσε η καταστροφική λαίλαπα της πυρκαγιάς.

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς είναι ακόμη στο στάδιο της διερεύνησης αλλά «η υψηλή θερμοκρασία, οι ισχυροί άνεμοι και η ξηρασία (…) κατέστησαν την κατάσταση ακόμη δυσκολότερη».

Ανακοινώνοντας μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων, εκτίμησε ότι «αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι άνευ προηγουμένου», κάνοντας λόγο για πολλές εστίες φωτιάς που ξέσπασαν ταυτόχρονα.

«Διαχρονικά επαναλαμβανόμενη η κατάσταση»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού έκανε λόγο για μια «διαχρονικά επαναλαμβανομένη κατάσταση», χαρακτηρίζοντας τη φετινή κατάσταση «πιο τραγική από ποτέ», αφού όπως ανέφερε «πρώτη φορά έχουμε θανάτους και τόσες υλικές ζημιές».

«Πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κάθε χρόνο σπάζουμε και ένα ρεκόρ στο θέμα των πυρκαγιών και το ζήτημα είναι ότι το πληρώνουν οι κοινότητες», είπε.

Ο κ. Περικλή είπε πως οι κάτοικοι των κοινοτήτων φωνάζουν κάθε χρόνο αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη, για να προσθέσει ότι οι κοινότητες και ο κόσμος τους ζουν τις «τραγικές καταστάσεις, αλλά δεν έχουμε λόγο τις περισσότερες φορές στις αποφάσεις που λαμβάνονται».

«Κάποιοι άλλοι παίρνουν αποφάσεις για μένα που ζω στην κοινότητα ή για τις χιλιάδες κατοίκους των κοινοτήτων της Λεμεσού ή της υπαίθρου της Κύπρου γενικότερα», είπε.

Ερωτηθείς εάν έχει παρατηρηθεί ολιγωρία ή καθυστέρηση, ο κ. Περικλή είπε: «Για ολιγωρία δεν μίλησε κανείς, για να μην μηδενίζουμε την προσφορά των υπηρεσιών».

Διερωτήθηκε αν χρειάζεται περισσότερος συντονισμός ή ένα «χέρι μαγικό» να βάζει τον κάθε ένα στη θέση του και να κάνει ο κάθε ένας τη δουλειά του, για να συνεχίσει λέγοντας πως πρέπει «να το δουν εκείνοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις».

Διερωτήθηκε επίσης τι είναι αυτό που αποτρέπει στο να στηθεί ένας μηχανισμός, με το όποιο κόστος για αποφυγή τέτοιων καταστάσεων.

Βοήθεια από Ελλάδα, ΕΕ, Ισραήλ, Ιορδανία και Αίγυπτο στην Κύπρο

Η Ελλάδα παρέχει συνδρομή στην Κύπρο με την αποστολή 26 Δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) εκ των οποίων οι 16 από την 1η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. (Αθήνα) και 10 από την 2η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. (Θεσσαλονίκη) για την κατάσβεση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Λεμεσού στην Κύπρο.

Η αποστολή των επίγειων δυνάμεων πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), ο οποίος ενεργοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της Κυπριακής κυβέρνησης προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC).

Συγκεκριμένα, σήμερα, Πέμπτη 24 Ιουλίου και ώρα 16:01 απογειώθηκε από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-27, για την Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια με προορισμό την πληγείσα περιοχή της Κύπρου, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Βοήθεια αναμένεται και από το Ισραήλ και την Ιορδανία, ενώ στην Κύπρο ήδη έφτασαν τα δύο ελικόπτερα από την Αίγυπτο, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Τα ελικόπτερα προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο "Ανδρέας Παπανδρέου" και αναμένουν οδηγίες και συντονισμό από τις τοπικές αρχές για να αρχίσουν να επιχειρούν, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου.

Την αποστολή δύο εξειδικευμένων ελικοπτέρων από την Αίγυπτο για να συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών που μαίνονται από χθες σε Πάφο και Λεμεσό ανακοίνωσαν νωρίτερα σε κοινές τους δηλώσεις από το συντονιστικό κέντρο στη Λεμεσό ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου και ο υπουργός Πετρελαίου της Αιγύπτου, Καρίμ Μπαντάουι.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ κινητοποίησε δύο αεροπλάνα Canadair από τον κοινό στόλο πυρόσβεσης της ΕΕ, τη rescEU, που σταθμεύει στην Ισπανία, ανταποκρινόμενο στο αίτημα των κυπριακών αρχών για βοήθεια μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Λεμεσού, αναφέρει σε ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Αυτή την περίοδο των πυρκαγιών, εκτός από την υποστήριξη της Κύπρου, η ΕΕ ανταποκρίθηκε σε αρκετές έκτακτες ανάγκες πυρκαγιών στην Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, αναπτύσσοντας πυροσβεστικά αεροπλάνα, συμπεριλαμβανομένων μέσων rescEU από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κροατία και ελικοπτέρων από την Ουγγαρία, καθώς και στέλνοντας πυροσβεστικό εξοπλισμό στη Συρία από τη Γερμανία και τη Γαλλία», προστίθεται.

«Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, πυροσβέστες από όλη την Ευρώπη είχαν στρατηγικά τοποθετηθεί σε βασικές περιοχές υψηλού κινδύνου στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία, συνεχίζοντας να υποστηρίζουν τις τοπικές ομάδες αντιμετώπισης, όπως απαιτείται. Συνολικά, περίπου 670 πυροσβέστες από 14 χώρες συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία», καταλήγει η ανακοίνωση, όπως αναφέρει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Δείτε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις που σημειώθηκαν την Πέμπτη (24/7)

Πηγή: skai.gr

