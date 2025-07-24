Ρωσία: Οι τελευταίες στιγμές του μοιραίου ρωσικού επιβατικού αεροπλάνου πριν συντριβεί

Τις τελευταίες στιγμές ενός επιβατικού αεροπλάνου που μετέφερε 49 ανθρώπους και συνετρίβη σε μια απομακρυσμένη περιοχή στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας αποκαλύπτει ένα βίντεο-ντοκουμέντο.

Το αεροσκάφος An-24 με δύο στροβιλοκινητήρες που εκμεταλλευόταν η Angara Airlines χάθηκε από τα ραντάρ καθώς προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο της Τίντα στην ορεινή περιοχή Αμούρ στις 13:00 τοπική ώρα (7:00 ώρα Ελλάδας).

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram από μάρτυρες δείχνουν το αεροπλάνο να πετάει επικίνδυνα χαμηλά πάνω από τη γραμμή των δέντρων καθώς κάνει την τελική του προσέγγιση.



Οι καιρικές συνθήκες ήταν κακές με χαμηλή συννεφιά και βροχή, αλλά οι πιλότοι δεν ανέφεραν κανένα πρόβλημα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας πριν χαθεί η επαφή.

Το αεροπλάνο επιβεβαιώθηκε ότι κατέπεσε αφού ελικόπτερα που στάλθηκαν από το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας εντόπισαν υπολείμματα της ατράκτου του αεροπλάνου σε μια βουνοπλαγιά της πόλης Τίντα.

Και οι 49 επιβαίνοντες είναι νεκροί, σύμφωνα με το υπουργείο.

Μετέπειτα εικόνες από το σημείο έδειξαν ότι το αεροπλάνο είχε ουσιαστικά διαλυθεί, με τα συντρίμμια σκορπισμένα σε μια μεγάλη περιοχή.

Από τους 49 επιβαίνοντες, οι έξι ήταν μέλη του πληρώματος και πέντε επιβάτες είναι παιδιά.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης στάλθηκαν αφού οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν κάθε επικοινωνία με τους πιλότους, τον κυβερνήτη Βιατσεσλάβ Λογκβίνοφ και τον συγκυβερνήτη Κίριλ Πλάκσιν. Η αεροσυνοδός του An-24 που συνετρίβη ονομαζόταν Αναστασία Μπεσμερτνάγια.

Βιατσεσλάβ Λογκβίνοφ

Μεταξύ των επιβατών ήταν ο θωρακοχειρουργός Δρ. Λεονίντ Μάιζελ, 71 ετών, από το Περιφερειακό Κλινικό Νοσοκομείο του Χαμπάροφσκ.

Μαζί του ήταν η Δρ. Γκαλίνα Ναϊντιόνοβα, μαιευτήρας-γυναικολόγος, και ο σύζυγός της, Δρ. Αλεξέι Ναϊντιόνοφ, γιατρός λειτουργικής διαγνωστικής.

Ο 14χρονος εγγονός τους πετούσε μαζί τους και επίσης σκοτώθηκε.

Η 55χρονη Έλενα Βελικάνοβα



Τουλάχιστον ένας Κινέζος υπήκοος επέβαινε στην πτήση, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στην Κίνα.

Άλλοι επιβάτες που είναι νεκροί είναι η δασκάλα δημοτικού Έλενα Βελικάνοβα και η χημική και βιολογική τεχνολόγος Ναταλία Σιγιάν.

Η πόλη Τίντα, με πληθυσμό περίπου 30.000 κατοίκους, είναι εξαιρετικά απομακρυσμένη και περιβάλλεται από πυκνά δάση και ορεινό έδαφος.

Αναστασία Μπεσμερτνάγια

Βρίσκεται περίπου 5.170 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας και μόλις 273 χιλιόμετρα από τα κινεζικά σύνορα.

Το μοιραίο αεροπλάνο είχε απογειωθεί νωρίτερα σήμερα από την ανατολική πόλη Χαμπάροφσκ και προσγειώθηκε για μια σύντομη στάση στο Μπλαγκοβέστσενσκ πριν συνεχίσει προς την Τίντα.

Υποβλήθηκε σε τεχνικό έλεγχο ενώ βρισκόταν στον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο Ιγκνάτιεβο του Μπλαγκοβέστσενσκ και διαπιστώθηκε ότι ήταν τεχνικά άρτιο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο επιχειρηματίας Αλεξάντερ Μαμέντοφ και η σύζυγός του. Το ζευγάρι πήγαινε σε διακοπές για να γιορτάσει τη 10η επέτειο του γάμου του

Ωστόσο, ο Βαντίμ Μπαζίκιν, ένας διακεκριμένος Ρώσος πιλότος δοκιμών, δήλωσε ότι η άτρακτος και τα αεροηλεκτρονικά του An-24 δεν είχαν τροποποιηθεί για πολλά χρόνια.

«Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να απαγορευτούν οι πτήσεις με τόσο παλιό εξοπλισμό, αν δεν μπορούμε να τον αναβαθμίσουμε στα σημερινά πρότυπα», είπε. «Απλώς θέτουμε τους επιβάτες σε κίνδυνο συνεχώς» προειδοποίησε.

Το An-24 είναι ένα γηρασμένο αεροσκάφος

Το An-24 είναι ένα γηρασμένο ελικοφόρο αεροσκάφος που αναπτύχθηκε στη Σοβιετική Ένωση στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ως μεταγωγικό αεροπλάνο και στη συνέχεια μετατράπηκε για χρήση από επιβατικές αεροπορικές εταιρείες.

Η ταυτότητα στην ουρά του καταδικασμένου αεροσκάφους - RA-47315 - έδειξε ότι κατασκευάστηκε το 1976 και λειτουργούσε από τον σοβιετικό αερομεταφορέα Aeroflot πριν από την κατάρρευση της ΕΣΣΔ το 1991.

Ο μηχανικός του αεροσκάφους Βιτάλι Κολτούνοφ

Στη συνέχεια αγοράστηκε από την ιδιωτική αεροπορική εταιρεία Angara με έδρα τη Σιβηρία, η οποία λειτουργεί 10 An-24 που κατασκευάστηκαν μεταξύ 1972 και 1976, σύμφωνα με την διαδικτυακή πύλη RussianPlanes.

Η Angara ήταν μία από τις δύο αεροπορικές εταιρείες της Σιβηρίας που πέρυσι ζήτησαν από τη ρωσική κυβέρνηση να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του αεροσκάφους Antonov, καθώς οι Ρώσοι κατασκευαστές αεροσκαφών αγωνίζονται να καλύψουν το κενό που άφησε η μαζική έξοδος ξένων κατασκευαστών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.