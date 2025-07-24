Κύπρος: Αλαλούμ με τη συναυλία της Θεοδωρίδου στη Λάρνακα - Ο Δήμος ζητά να μην γίνει

Ένταση προκλήθηκε στη Λάρνακα με αφορμή τη συναυλία της δημοφιλούς ερμηνεύτριας Νατάσας Θεοδωρίδου, η οποία είχε ενταχθεί στο πολιτιστικό Φεστιβάλ Λάρνακας υπό τον τίτλο «Ήταν να βρεθούμε». Ο Δήμαρχος Λάρνακας και το Δημοτικό Συμβούλιο εισηγήθηκαν επίσημα στην εταιρεία παραγωγής να μη πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, ενδεχομένως λόγω των πυρκαγιών στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, η εισήγηση αυτή έγινε προς την εταιρεία παραγωγής της συναυλίας. Η απόφαση, ωστόσο, δεν έγινε δεκτή από την πλευρά της εταιρείας, η οποία – βάσει όσων ενημέρωσε ο Δήμος – αποφάσισε να προχωρήσει κανονικά στην πραγματοποίηση της συναυλίας.

Δείτε την ανάρτηση:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.