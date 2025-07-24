Λογαριασμός
Κύπρος: Αλαλούμ με τη συναυλία της Θεοδωρίδου στη Λάρνακα - Ο Δήμος ζητά να μην γίνει

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, η εισήγηση αυτή έγινε προς την εταιρεία παραγωγής της συναυλίας ωστόσο, δεν έγινε δεκτή από την πλευρά της εταιρείας

Θεωδορίδου

Ένταση προκλήθηκε στη Λάρνακα με αφορμή τη συναυλία της δημοφιλούς ερμηνεύτριας Νατάσας Θεοδωρίδου, η οποία είχε ενταχθεί στο πολιτιστικό Φεστιβάλ Λάρνακας υπό τον τίτλο «Ήταν να βρεθούμε». Ο Δήμαρχος Λάρνακας και το Δημοτικό Συμβούλιο εισηγήθηκαν επίσημα στην εταιρεία παραγωγής να μη πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, ενδεχομένως λόγω των πυρκαγιών στη Λεμεσό

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, η εισήγηση αυτή έγινε προς την εταιρεία παραγωγής της συναυλίας. Η απόφαση, ωστόσο, δεν έγινε δεκτή από την πλευρά της εταιρείας, η οποία – βάσει όσων ενημέρωσε ο Δήμος – αποφάσισε να προχωρήσει κανονικά στην πραγματοποίηση της συναυλίας.

Δείτε την ανάρτηση: 

Ανάρτηση δήμου

Πηγή: Sigmalive

