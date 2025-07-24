Το Ιράν θα υπερασπιστεί τα πυρηνικά του δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού ουρανίου, στις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή με τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.
Ο Αραγτσί σημείωσε ότι το Ιράν ήταν πάντα πρόθυμο να προχωρήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα με λογικό και διαφανή τρόπο, ώστε να καθησυχάσει χώρες που εκφράζουν ανησυχίες.
