Αραγτσί: Το Ιράν θα υπερασπιστεί το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου στις συνομιλίες με την Ευρώπη

Ο Αραγτσί σημείωσε ότι το Ιράν ήταν πάντα πρόθυμο να προχωρήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα με λογικό και διαφανή τρόπο, ώστε να καθησυχάσει χώρες που εκφράζουν ανησυχίες

Αμπάς Αραγτσί

Το Ιράν θα υπερασπιστεί τα πυρηνικά του δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού ουρανίου, στις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή με τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

Ο Αραγτσί σημείωσε ότι το Ιράν ήταν πάντα πρόθυμο να προχωρήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα με λογικό και διαφανή τρόπο, ώστε να καθησυχάσει χώρες που εκφράζουν ανησυχίες.
 

TAGS: Αμπάς Αραγτσί Ιράν πυρηνικό πρόγραμμα
