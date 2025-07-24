Κύπρος: Νεκροί και όλεθρος από πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό

Η ορεινή περιοχή της Λεμεσού βίωσε ανείπωτη τραγωδία μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς, δεκάδες τραυματίες, πάνω από 100 χιλιόμετρα καμένης γης και τεράστιες υλικές ζημιές. Ολόκληρες κοινότητες έχουν πληγεί, ενώ οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους.

Στιγμές ολέθρου για τις τοπικές κοινωνίες

*Η φωτιά ξεκίνησε από τη Μαλιά* και επεκτάθηκε με πρωτοφανή ταχύτητα, λόγω των ισχυρών ανέμων, καταστρέφοντας δεκάδες σπίτια και οχήματα. Δέκα χωριά χρειάστηκε να εκκενωθούν, σηματοδοτώντας ώρες αγωνίας και αβεβαιότητας. Η τραγωδία κορυφώθηκε με τον εντοπισμό δύο απανθρακωμένων σορών μέσα σε αυτοκίνητο, που φέρεται να παγιδεύτηκε στις φλόγες.

Με το ξημέρωμα, η Κύπρος ήρθε αντιμέτωπη με το μέγεθος της καταστροφής. Οι κοινοτάρχες μεταφέρουν συνεχώς την εικόνα της πλήρους καταστροφής, ενώ οι μαρτυρίες κατοίκων που εγκλωβίστηκαν ή έζησαν τη φρίκη, συγκλονίζουν. *"Ήταν μια νύχτα που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ"*, δηλώνει χαρακτηριστικά ένας από αυτούς.

Αγώνας για την κατάσβεση – Διεθνής συνδρομή

Στο επιχειρησιακό μέτωπο, οι προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς συνεχίζονται αδιάκοπα, με εναέρια μέσα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και πτητικά μέσα από την Ιορδανία και την Ισπανία, αντανακλώντας τη διεθνή κινητοποίηση για την αντιμετώπιση αυτής της άνευ προηγουμένου καταστροφής.

Συγκλονιστική παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας

Η πολιτική ηγεσία, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο Συντονιστικό Κέντρο Κατάσβεσης. *"Ζητώ από όλους να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να εκκενώσουν έγκαιρα τα σπίτια τους"*, προειδοποίησε σε δραματικό μήνυμα ο Πρόεδρος, δίνοντας έμφαση στη σωτηρία της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα διαβεβαίωσε πως η πολιτεία θα αποκαταστήσει στο μέγιστο βαθμό τις υλικές απώλειες, μόλις τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση.

Σενάρια για τα αίτια της πυρκαγιάς

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα. Αρχικά υπήρξαν εκτιμήσεις για ατύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών με μέταλλα, όμως οι αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού. Η φωτιά χαρακτηρίζεται ήδη ως μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της Κύπρου, εγείροντας καίρια ερωτήματα για τον τρόπο εκδήλωσής της και τα μέτρα πρόληψης στο μέλλον.

Πηγή: Deutsche Welle

