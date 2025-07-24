Μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λεμεσό, καθώς η καταστροφική πυρκαγιά, που καίει από το μεσημέρι της Τετάρτης, δεν έχει κοπάσει.

Την ίδια ώρα, ο απολογισμός είναι τραγικός. Δύο άνθρωποι, που προσπάθησαν να ξεφύγουν από τις φλόγες, βρέθηκαν απανθρακωμένοι. Παράλληλα, οι φλόγες φαίνεται πως έχουν «καταπιεί» δεκάδες σπίτια, περισσότερα από 100 σε μία μόνο κοινότητα, ενώ 10 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά.

Η φωτιά ξεκίνησε χτες, περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης στο χωριό Μαλλιά συνολικά εκκενώθηκαν 14 χωριά. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην επαρχία Λεμεσού έχει κάψει περίπου 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, υπάρχουν έντονες αναζωπυρώσεις που αντιμετωπίζονται, δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής.

Στη «μάχη» έχουν ριχτεί από το πρωί και εναέρια μέσα.

Σημειώνεται πως η Ελλάδα έστειλε 26 δασοκομάντος στην Κύπρο, ενώ αναμένει βοήθεια και από Αίγυπτο, Ιορδανία, Ισραήλ και την ΕΕ, μέσω Ισπανίας, από το πρόγραμμα rescEU.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι έρευνες για εμπρησμό, καθώς αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στην Πυροσβεστική πως είδαν την φωτιά να ξεκινάει από δύο σημεία, σε απόσταση 100 μέτρων το ένα από το άλλο, και συγκεκριμένα κάτω από γεφύρι όπου υπάρχει σκουπιδότοπος, σύμφωνα με τον Αρχιπύραρχο, Νίκο Λογγίνο.

Εκτός από τη Λεμεσό, το μεσημέρι της Πέμπτης ξέσπασε φωτιά και στις Αρόδες Πάφου, σημαίνοντας νέο συναγερμό.

