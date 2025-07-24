Έξι φοιτητές πνίγηκαν σήμερα κατά την επίσκεψή τους σε ορυχείο χαλκού και μολυβδαινίου στη βόρεια Κίνα, ιδιοκτησίας της εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Σανγκάης Zhongjin Gold.

Το ατύχημα συνέβη όταν υποχώρησε προστατευτικό πλέγμα, με αποτέλεσμα οι φοιτητές του πανεπιστημίου Northeastern της Σενγιάνγκ να πέσουν μέσα σε δεξαμενή η οποία χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό χαλκού.

Ένας συνοδός καθηγητής τραυματίστηκε επίσης στο μεταλλείο, που βρίσκεται στην αυτόνομη περιφέρεια της Εσωτερικής Μογγολίας, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Zhongjin Gold, θυγατρική της κρατικής China National Gold Group.

Άλλος καθηγητής από το πανεπιστήμιο Northeastern της Σενγιάνγκ δήλωσε στο δίκτυο HNTV πως εδώ και χρόνια οργανώνονται ανάλογες εκπαιδευτικές εκδρομές, χωρίς να έχει σημειωθεί ανάλογο συμβάν.

H εταιρεία διαβεβαιώνει πως οι υπεύθυνοι ενήργησαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης και ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

