Ένα μικρό αεροπλάνο προσέκρουσε σε αρκετά οχήματα κατά τη διάρκεια αναγκαστικής προσγείωσης στη μέση ενός δρόμου της Τζόρτζια το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την δραματική πτώση του αεροπλάνου στη μέση του δρόμου, ανάμεσα σε άλλα οχήματα.

Video footage of the emergency landing in Gainesville, Georgia today. pic.twitter.com/F4crAzDpX3 — Everything Georgia (@GAFollowers) February 9, 2026

Eικόνες μετά την πτώση έδειξαν το αεροπλάνο -ένα Beechcraft Hawker G-36 του 2010 που πετούσε από το Τενεσί- σταθμευμένο στον δρόμο, με αυτοκίνητα και εμβρόντητους περαστικούς σε κοντινή απόσταση.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος πραγματοποίησε τη δραματική προσγείωση στην οδό Browns Bridge στο Γκέινσβιλ της Τζόρτζια, χτυπώντας τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα μέχρι να ακινητοποιηθεί. Αναφέρθηκαν μόνο ελαφροί τραυματισμοί, δήλωσε το αστυνομικό τμήμα του Γκέινσβιλ, χωρίς να διευκρινίσει ακριβώς ποιοι τραυματίστηκαν ή υπό ποιες συνθήκες.

