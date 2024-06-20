Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα: 64 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Στις 64 υπολογίζονται οι αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο

Πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα: 64 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Σε  64 ανέρχονται οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα το τελευταίο εικοσιτετράωρο σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Από αυτές, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, οι 57 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη επτά.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark