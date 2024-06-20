Ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ντάνιελ Κρίτενμπρινκ θα μεταβεί στο Ανόι Παρασκευή και Σάββατο, για να υπογραμμίσει τη δέσμευση των ΗΠΑ για μια ελεύθερη και ανοικτή περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο απεσταλμένος για θέματα Ανατολικής Ασίας και Ειρηνικού «θα επαναβεβαιώσει επίσης την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για ένα ισχυρό, ανεξάρτητο, ανθεκτικό και ευημερούν Βιετνάμ και θα συζητήσει τους κοινούς στόχους για τις υπουργικές συναντήσεις του επόμενου μήνα που σχετίζονται με την ASEAN», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε σημερινή του ανακοίνωσή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

