Πυρετός διαβουλεύσεων για την Ουκρανία

Κρίσιμη εβδομάδα για την ειρήνευση στην Ουκρανία – Στο Παρίσι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ στις Βρυξέλλες συναντώνται οι υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Κρίσιμη χαρακτηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την εβδομάδα σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς ξεκινά μια ημέρα μετά τις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών στη Φλόριντα των ΗΠΑ για την ειρήνευση στην Ουκρανία και ενώ οι υπουργοί Άμυνας των κρατών μελών συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τη στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο και την ετοιμότητα της Ευρώπης στον τομέα της άμυνας έως το 2030, μια ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των εθνικών σχεδίων τους στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού δανειοδοτήσεων SAFE (Security Action for Europe).



Η Κομισιόν έλαβε συνολικά 19 εθνικά σχέδια, 15 εκ των οποίων δεσμεύονται για στήριξη της Ουκρανίας, τόνισε ο επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους, χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Κάλλας: «Η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη»

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας τόνισε ότι «η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη και γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε πιο δυνατή την Ουκρανία, να μπορεί να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και τον εαυτό της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή». Ερωτηθείσα εάν έχει εμπιστοσύνη στην αμερικανική πλευρά ότι μπορεί να βρουν μια καλή λύση για την Ουκρανία, η ίδια τόνισε ότι «οι Ουκρανοί είναι εκεί μόνοι τους. Αν ήταν μαζί με τους Ευρωπαίους, θα ήταν σίγουρα πολύ πιο δυνατοί. Αλλά οι Ουκρανοί υπερασπίζονται τον εαυτό τους».



Προσερχόμενη στο συμβούλιο, η Κάγια Κάλλας επισήμανε ότι «ακούσαμε χθες από την αμερικανική πλευρά πως οι συζητήσεις είναι δύσκολες, αλλά παραγωγικές, δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η έκβαση των συζητήσεων, αλλά θα έχω συνομιλίες σήμερα με τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας της Ουκρανίας και θα συζητήσουμε σχετικά».



Χθες, πάντως, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τις συνομιλίες παραγωγικές, αλλά δήλωσε πως απαιτείται περισσότερη δουλειά. Όμως, για ακόμα μια φορά οι Ευρωπαίοι έμειναν εκτός των συνομιλιών, χωρίς εμφανή και επίσημο ρόλο. Για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα ενημερώσει σήμερα τον Γάλλο πρόεδρο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι, ενώ στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί Άμυνας θα συζητούν τον τρόπο συντονισμού των κοινών αμυντικών τους πρότζεκτ βάσει των σχεδίων στο πλαίσιο του SAFE.

Εκτός SAFE Βρετανία, Τουρκία και Ν. Κορέα

Εκτός του SAFE έμειναν τελικά η Βρετανία, η Τουρκία και η Νότια Κορέα, καθώς το Λονδίνο δεν αποδέχθηκε το υψηλό «τίμημα» που ζητούσε η ΕΕ για την πλήρη συμμετοχή του, ενώ οι δύο άλλες χώρες δεν πρόλαβαν -κατά την Κομισιόν- τη χθεσινή προθεσμία. Βρετανία και Τουρκία μπορούν να συμμετέχουν σε διμερείς αμυντικές συνεργασίες με κράτη μέλη του «μπλοκ», όμως, μόνο έως το 35% ενός έργου που χρηματοδοτείται από το SAFE μπορεί να προέρχεται από τις δύο χώρες.

Πηγή: Deutsche Welle

