Κρεμλίνο: Σκανδαλώδης η ουκρανική επίθεση στον τερματικό σταθμό της CPC

Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, πρόκειται να συναντηθεί το απόγευμα της Τρίτης με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, με στόχο τη συνέχιση των συνομιλιών για το αμερικανικό σχέδιο που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι «η συνάντηση με τον Γουίτκοφ προβλέπεται για αύριο», κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Διευκρίνισε πως η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί «στο δεύτερο μισό της ημέρας».

Η επίσκεψη του Γουίτκοφ στη Ρωσία ακολουθεί τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στη Φλόριντα, ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Οι συνομιλίες χαρακτηρίστηκαν «παραγωγικές» από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο καταδίκασε ως σκανδαλώδη τη σαββατοκυριακάτικη ουκρανική επίθεση σε υποδομή της Κοινοπραξίας του Πετρελαιαγωγού της Κασπίας (CPC), επισημαίνοντας τη διεθνή σημασία της κοινοπραξίας και τη συμμετοχή μετόχων από διάφορες χώρες.

Η CPC, στην οποία μετέχουν μέτοχοι από τη Ρωσία, το Καζακστάν και τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ένα από τα τρία αγκυροβόλιά της στον τερματικό σταθμό του Νοβοροσίσκ στη Ρωσία υπέστη ζημιές από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου σκάφους, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι επιχειρήσεις.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε «σκανδαλώδη» την ουκρανική επίθεση και επέκρινε επίσης επιθέσεις με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας σε πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα, υποστηρίζοντας πως πλήττουν τα συμφέροντα της Τουρκίας και των ιδιοκτητών των πλοίων.

Η αμερικανική εταιρεία Chevron, μέτοχος στην κοινοπραξία, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Κυριακής ότι η κοινή επιχείρησή της Tengizchevroil συνεχίζει να φορτώνει αργό πετρέλαιο στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

