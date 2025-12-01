Στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο Ζελένσκι - Συναντάται με τον Μακρόν

Στο Μέγαρο των Ηλυσίων βρίσκεται ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος συναντάται με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν.

Οι δύο ηγέτες ξεκίνησαν τις συνομιλίες ενώ θα έχουν και γεύμα εργασίας και αργότερα αναμένεται να κάνουν και κοινές δηλώσεις.

«Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση και τους όρους μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, σε συνέχεια των συνομιλιών της Γενεύης και του αμερικανικού σχεδίου και σε στενή διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», ανέφερε νωρίτερα η γαλλική προεδρία.

Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ παρουσίασαν πριν από δέκα ημέρες ένα σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο καταρτίστηκε χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων και αυτό θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Το κείμενο θεωρήθηκε πολύ ευνοϊκό προς τη Μόσχα και τροποποιήθηκε έπειτα από διαβουλεύσεις στη Γενεύη, έπειτα από αίτημα των Ευρωπαίων, αν και το περιεχόμενό του δεν έχει διευκρινιστεί.

Πηγή: skai.gr

