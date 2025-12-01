Τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν στην Αυστραλία για συμμετοχή σε διεθνές δίκτυο που διακινούσε πορνογραφικό υλικό με παιδιά και σατανιστικό περιεχόμενο, με την αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

Η διοικήτρια της ομάδας σεξουαλικών εγκλημάτων της Νέα Νότιας Ουαλίας ανέφερε πως οι τέσσερις συλληφθέντες μοιράζονταν αποτρόπαιο περιεχόμενο με ένα διεθνές δίκτυο που απεικόνιζε βρέφη και παιδιά έως 12 ετών, καθώς και ζώα.

«Η αστυνομία θα αναφέρει στο δικαστήριο ότι αυτή η διεθνής ομάδα συμμετείχε σε συζητήσεις και μοιραζόταν υλικό που απεικόνιζε κακοποίηση και βασανιστήρια παιδιών, με σύμβολα και τελετουργίες που συνδέονται με τον σατανισμό και τον αποκρυφισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Τζάιν Ντόχερτι.

Σύμφωνα με την ίδια σε ηλεκτρονικές συσκευές βρέθηκαν «χιλιάδες βίντεο» τα οποία κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια ταυτόχρονων ερευνών σε ακίνητα στο Σίδνεϊ την περασμένη εβδομάδα.

«Μεταξύ αυτών των αποτρόπαιων εικόνων υπήρχαν και αρκετά βίντεο που απεικόνιζαν σεξουαλική κακοποίηση ζώων», πρόσθεσε.

Βίντεο που δημοσίευσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δείχνει τη σύλληψη ενός 26χρονου άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε «ηγετικό ρόλο» στην ομάδα.

Οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος και πέρασαν χειροπέδες στον νεαρό.

Sex Crimes Squad detectives have charged four men following an investigation into an international satanic child sex abuse material ring under Strike Force Constantine.



Strike Force Constantine was established by the State Crime Command’s Child Exploitation Internet Unit to… pic.twitter.com/pwDDnm3R0y — NSW Police Force (@nswpolice) December 1, 2025

Η έρευνα διεξήχθη από την ομάδα σεξουαλικών εγκλημάτων της Νέας Νότιας Ουαλίας στο πλαίσιο της επιχείρησης Strike Force Constantine, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο και ερευνά την online διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών με τελετουργικά ή σατανικά θέματα.

Τον Νοέμβριο, η αστυνομία ενημερώθηκε για μια ομάδα ανδρών στο Σίδνεϊ, οι οποίοι φέρεται να ανήκαν σε ένα μεγαλύτερο διεθνές συνδικάτο παιδεραστών. «Επικοινωνούσαν μεταξύ τους και... μοιράζονταν επίσης υλικό με σαφή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε όλη την διεθνή ομάδα», υπογράμμισε η Ντόχερτι.

Η αστυνομία δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την ταυτότητα των παιδιών που εμπλέκονταν ή σε ποια χώρα δημιουργήθηκε το υλικό, αλλά είναι βέβαιοι πως πρόκειται για πραγματικές εικόνες.

Χιλιάδες φάκελοι με αποτρόπαιο υλικό

Η αστυνομία εκτέλεσε έξι εντάλματα έρευνας σε όλη το Σίδνεϊ την περασμένη εβδομάδα και συνέλαβε τέσσερις άνδρες.

Ο 26χρονος κατηγορήθηκε για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διάθεση και η κατοχή υλικού παιδικής κακοποίησης. Κατηγορήθηκε επίσης για τη διάδοση και κατοχή υλικού κτηνοβασίας, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες είναι ηλικίας 46, 42 και 39 ετών και αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες που σχετίζονται με την κατοχή ή διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η δίκη τους έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του Ιανουαρίου και μέχρι τότε θα μείνουν προφυλακισμένοι, σύμφωνα με το CNN.

Σύμφωνα με την αστυνομία στο σοκαριστικό υλικό που κατασχέθηκε, υπήρχαν σύμβολα και τελετουργίες και συζητήσεις που είχαν σχετικά με την κακοποίηση παιδιών.

«Όλο αυτό είχε μια τελετουργική διάσταση», τόνισε η επικεφαλής της έρευνας.

Πηγή: skai.gr

