Το Ισραήλ εκτιμά ότι η πτώση του Άσαντ είναι πλέον πιο κοντά

Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η πτώση του Άσαντ είναι τώρα πιο πιθανή μετά την προέλαση των δυνάμεων των ανταρτών και την ταχεία κατάρρευση των αμυντικών γραμμών του συριακού στρατού τις τελευταίες 24 ώρες, αναφέρει το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios.

Η ταχεία προέλαση των ανταρτών - οι οποίοι κατέλαβαν την πόλη Χάμα την Πέμπτη, μέρες μετά την κατάληψη του Χαλεπίου και ενώ πλέον βρίσκονται κοντά στη Χομς- θα μπορούσε να επισπεύσει την κατάρρευση του Συριακού Στρατού. Ένας από τους ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους είπε ότι η πτώση της Δαμασκού φαίνεται τώρα να είναι πιο κοντά.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Αχιος, Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε επίσης το γεγονός ότι οι αμυντικές γραμμές του συριακού στρατού καταρρέουν γρήγορα. «Οι συριακές στρατιωτικές δυνάμεις δεν πολεμούν πραγματικά», είπε ο αξιωματούχος στον Axios. «Δεν πιστεύουμε ότι το καθεστώς βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, αλλά αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για το καθεστώς Άσαντ την τελευταία δεκαετία» πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος σε μια εκτίμηση ωστόσο που εκφράστηκε πριν την προσέγγιση των ανταρτών στην πόλη Χομς

Το Ισραήλ, η Αίγυπτος και η Ιορδανία εξέφρασαν τις ανησυχίες τους στις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες για τις εξελίξεις στη Συρία και την πιθανότητα αλλαγής του καθεστώτος, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Στο μεταξύ, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πραγματοποιήθηκαν επείγουσες διαβουλεύσεις εντός των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων την Πέμπτη υπό το φως της ραγδαίας προέλασης των ανταρτών.

Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είχε συνάντηση με την ανώτατη ηγεσία των IDF για τις εξελίξεις στη Συρία.

Η συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας το βράδυ της Πέμπτης επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην κατάσταση στη Συρία, λένε Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Όμως, ενώ η ήττα του Άσαντ θα ήταν επίσης μια στρατηγική ήττα για το Ιράν, το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπο με σοβαρές προκλήσεις ασφαλείας, λόγω των ισλαμιστικών δυνάμεων που ηγούνται της επίθεσης των ανταρτών.



