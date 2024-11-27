Ρωσία για βαλλιστικό πύραυλο Oreshnik: Τον εκτοξεύσαμε γιατί «θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριάμπκοφ δήλωσε κυνικά την Τετάρτη ότι η χρήση του νέου βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς Oreshnik κατά της Ουκρανίας ήταν απαραίτητη «για να ακουστεί η φωνή της Μόσχας», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.



Σύμφωνα με το πρακτορείο RIA, ο Ριάμπκοφ τόνισε ότι η Ρωσία δεν πιστεύει ότι η ώρα για διαπραγματεύσεις με τη Δύση είχε παρέλθει, αλλά ότι τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσει ισχυρότερες μεθόδους για να ακουστεί ξεκάθαρα η άποψή της.

Η Ρωσία δεσμεύεται σε συμφωνίες με τις ΗΠΑ για ενημέρωση όταν γίνονται δοκιμαστικές εκτοξεύσεις, διευκρίνισε για την ειδοποίηση της Ουάσινγκτον.

Νέες πυρηνικές απειλές εξαπέλυσε νωρίτερα η Μόσχα ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία μπαίνει σε κρίσιμη φάση. Η Ρωσία συνεχίζει τις εργασίες για να θέσει τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Sarmat – γνωστό ως Satan 2, μέρος του στρατηγικού πυρηνικού της οπλοστασίου - σε μάχιμη υπηρεσία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο πύραυλος RS-28 Sarmat, το λεγόμενο «πιο θανατηφόρο» πυρηνικό όπλο του κόσμου, έχει σχεδιαστεί για να φέρει πυρηνικές κεφαλές για να χτυπάει στόχους χιλιάδες μίλια μακριά στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρώπη, αλλά η ανάπτυξή του επιβραδύνθηκε από καθυστερήσεις και αποτυχίες στις δοκιμές.

Για πληροφορίες που θέλουν μεταφορά πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία από τη Δύση, κάνει στο μεταξύ λόγο ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, απειλώντας παράλληλα με πυρηνικό ολοκαύτωμα.



«Αμερικανοί πολιτικοί και δημοσιογράφοι συζητούν σοβαρά τις συνέπειες της μεταφοράς πυρηνικών όπλων στο Κίεβο. Φαίνεται ότι το θλιβερό αστείο μου για τον τρελό, ανοϊκό Μπάιντεν, που αποφάσισε όμορφο θάνατο, παίρνοντας μαζί του ένα σημαντικό μέρος της ανθρωπότητας, μετατρέπεται σε τρομακτική πραγματικότητα».

