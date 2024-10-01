«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να επιχειρεί με πλήρη δυναμικότητα και απόψε θα συνεχίσει να χτυπά δυνατά σε όλη τη Μέση Ανατολή, όπως συνέβη μέχρι τώρα» λέει ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι σε ενημέρωσή του προς τους δημοσιογράφους.

«Τα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ και των ΗΠΑ λειτούργησαν αποτελεσματικά. Υπήρχε στενή συνεργασία στον εντοπισμό και την αναχαίτιση», λέει σχετικά με την ιρανική επίθεση και των πυραύλων που αναχαιτίστηκαν.

«Εξακολουθούμε να ερευνούμε [το αποτέλεσμα της επίθεσης] και δεν θέλουμε να δώσουμε στον εχθρό όλες τις πληροφορίες», πρόσθεσε ο Χάγκαρι.

«Το Ιράν προέβη σε μια σοβαρή πράξη απόψε και ωθεί τη Μέση Ανατολή σε κλιμάκωση. Θα ενεργήσουμε στον τόπο και στον χρόνο της επιλογής μας, σύμφωνα με την καθοδήγηση του πολιτικού κλιμακίου. Η αποψινή πράξη θα έχει συνέπειες», καταλήγει ο Χαγκάρι.

Πηγή: skai.gr

