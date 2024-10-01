Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εκπρόσωπος IDF: Το Ισραήλ θα «συνεχίσει να χτυπά δυνατά από απόψε σε όλη τη Μέση Ανατολή»

«Το Ιράν προέβη σε μια σοβαρή πράξη απόψε και ωθεί τη Μέση Ανατολή σε κλιμάκωση, θα ενεργήσουμε στον τόπο και στον χρόνο της επιλογής μας», λέει ο Χαγκάρι

Πόλεμος στο Ισραήλ

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να επιχειρεί με πλήρη δυναμικότητα και απόψε θα συνεχίσει να χτυπά δυνατά σε όλη τη Μέση Ανατολή, όπως συνέβη μέχρι τώρα» λέει ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι σε ενημέρωσή του προς τους δημοσιογράφους.

«Τα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ και των ΗΠΑ λειτούργησαν αποτελεσματικά. Υπήρχε στενή συνεργασία στον εντοπισμό και την αναχαίτιση», λέει σχετικά με την ιρανική επίθεση και των πυραύλων που αναχαιτίστηκαν.

«Εξακολουθούμε να ερευνούμε [το αποτέλεσμα της επίθεσης] και δεν θέλουμε να δώσουμε στον εχθρό όλες τις πληροφορίες», πρόσθεσε ο Χάγκαρι.

«Το Ιράν προέβη σε μια σοβαρή πράξη απόψε και ωθεί τη Μέση Ανατολή σε κλιμάκωση. Θα ενεργήσουμε στον τόπο και στον χρόνο της επιλογής μας, σύμφωνα με την καθοδήγηση του πολιτικού κλιμακίου. Η αποψινή πράξη θα έχει συνέπειες», καταλήγει ο Χαγκάρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: IDF Επίθεση Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark