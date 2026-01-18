Ισραηλινές αντιδράσεις για το Συμβούλιο Ειρήνης της Γάζας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ένταξη της Τουρκίας και του Κατάρ στην Εκτελεστική Επιτροπή του Συμβουλίου Ειρήνης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, προκαλεί διπλωματική ένταση με το Ισραήλ.

Η χθεσινή ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που περιλάμβανε στην Εκτελεστική Επιτροπή του Συμβουλίου Ειρήνηςτον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον Καταρινό διπλωμάτη Άλι Θάουαντι, όπως επίσης και η δημοσιοποίηση της επίσημης πρόσκλησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του δευτέρου σταδίου του σχεδίου Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ.

Πηγή: Deutsche Welle

Η εξαιρετικά ασυνήθιστη σε ένταση και περιεχόμενο χθεσινή επίσημη ανακοίνωση του ιδιαιτέρου γραφείου του Βενιαμίν Νετανιάχου δεν αφήνει περιθώρια παράλληλων ερμηνειών: «Η ανακοίνωση της σύστασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα υπάγεται στο Συμβούλιο Ειρήνης δεν αποτέλεσε αντικείμενο συντονισμού με το Ισραήλ και αντίκειται στην πολιτική της χώρας».Συγχρόνως, το γεγονός ότι στην ίδια ανακοίνωση προστέθηκε πως ο Νετανιάχου «έδωσε την εντολή στον υπουργό Εξωτερικών, Γκιντόν Σάαρ, να επικοινωνήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο», σχολιάζεται στο Ισραήλ ως σαφής ένδειξη του δυσάρεστου, πλέον, κλίματος ανάμεσα στο Πρωθυπουργικό Γραφείο της Ιερουσαλήμ με τον Λευκό Οίκο και τον Ντόναλντ Τραμπ προσωπικά.Ισραηλινές αντιδράσειςΠαράλληλα, είναι αξιοσημείωτο ότι ανάλογες αντιδράσεις προήλθαν και από την ισραηλινή αντιπολίτευση, με χαρακτηριστικότερη τη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού και έντονου επικριτή του Νετανιάχου, Ναφτάλι Μπένετ που κρίνει ότι «η παρουσία της Τουρκίας και του Κατάρ στη Γάζα επιβραβεύειτις σφαγές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ».Οι χθεσινές ισραηλινές αντιδράσεις έρχονται να προστεθούν δημόσιες τοποθετήσεις ανάλογου τόνου όταν προ ημερών ανακοινώθηκε από τον Στίβεν Γουίτκοφ η έναρξη εφαρμογής του δευτέρου σταδίου του σχεδίου Τραμπ και τα ονόματα των Παλαιστινίων τεχνοκρατών που θα μετέχουν στην 15μελή επιτροπή διακυβέρνησης του θύλακα.Τα ισραηλινά μέσα διέρρεαν επικρίσεις του κυβερνητικού περιβάλλοντος που υπενθύμιζαν ότι δεν έχει ακόμα επιστραφεί από τη Γάζα η σορός του τελευταίου ομήρου και ότι μέλη της παλαιστινιακής 15μελούς επιτροπής προέρχονται από το παραταξιακό περιβάλλον της Παλαιστινιακής Αρχής, τη στιγμή που το σχέδιο απαιτεί να έχουν προηγηθεί ‘θεσμικές μεταρρυθμίσεις’ στην διακυβέρνηση της Ραμάλας, προτού δώσει το παρών της στον θύλακα κατά το μελλοντικό, τρίτο στάδιο του ειρηνευτικού σχεδίου.«Εξισορροπητικές» προσκλήσεις σε Μητσοτάκη και ΧριστοδουλίδηΜε την ασυνήθιστα τεταμένη ατμόσφαιρα μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ να διατηρείται, έγινε γνωστό ότι Πρόεδρος Τραμπ προσκάλεσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τονΚύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, να συμμετάσχουν και εκείνοι στο Συμβούλιο Ειρήνης.Όπως ανέφεραν καλά πληροφορημένες ισραηλινές πηγές στην ελληνική υπηρεσία της DW, η εξέλιξη αυτή, που συνοδεύθηκε από την πρόσκληση και προς τον φιλοϊσραηλινό Πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ερμηνεύεται ως μία αμερικανική προσπάθεια ‘εξισορρόπησης’ της σύνθεσης του μελών του Συμβουλίου Ειρήνης έναντι της (ανεπιθύμητης για το Ισραήλ) τουρκικής παρουσίας, προκειμένου να κατευνασθούν οι ισραηλινές αντιδράσεις.Ωστόσο, και εν αναμονή επισήμων απαντήσεων από Αθήνα και Λευκωσία, εντύπωση προκαλεί σημερινό αποκλειστικό ρεπορτάζ του δικτύου Bloomberg που φέρει τον Πρόεδρο Τραμπ να απαιτεί από κάθε χώρα που θα συμμετέχει στο Συμβούλιο Ειρήνης να συνεισφέρει από ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

