Αντιπροσωπεία του Κογκρέσου στη Δανία, κόντρα στην πίεση Τραμπ για τη Γροιλανδία

Επίσκεψη στη Δανία πραγματοποιεί διακομματική αντιπροσωπεία μελών του Κογκρέσου των ΗΠΑ, σε μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως σήμα στήριξης προς την Κοπεγχάγη, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις για προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Η 11μελής αντιπροσωπεία αναμένεται να συναντηθεί με Δανούς βουλευτές, καθώς και με τη Δανή πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν αλλά και τον Γροιλανδό ομόλογό της Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Η επίσκεψη γίνεται λίγες ημέρες αφότου συνομιλίες υψηλού επιπέδου στην Ουάσινγκτον δεν κατάφεραν να αλλάξουν τα σχέδια του Τραμπ για το ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και ότι η Δανία δεν μπορεί να την υπερασπιστεί απέναντι σε πιθανές ρωσικές ή κινεζικές επιθέσεις. Τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία έχουν διακηρύξει ότι αντιτίθενται σε οποιασδήποτε μοργής αμερικανική «κατάληψη».

Η αραιοκατοικημένη αλλά πλούσια σε φυσικούς πόρους Γροιλανδία βρίσκεται ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και την Αρκτική γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για την τοποθέτηση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πυραυλικών επιθέσεων αλλά και για την παρακολούθηση πλοίων στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη περισσότερα από 100 στελέχη του στρατού μόνιμα εγκατεστημένα στη βάση τους στο Πίτουφικ, η οποία λειτουργεί υπό αμερικανική διαχείριση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμφωνιών με τη Δανία, οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν στη Γροιλανδία όσες δυνάμεις επιθυμούν. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Γροιλανδία πρέπει να περάσει στην «κατοχή» των ΗΠΑ προκειμένου να την υπερασπιστούν σωστά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένως προσφερθεί να αγοράσει το ημιαυτόνομο αρκτικό νησί, πρόταση όμως που έχουν απορρίψει η Δανία και η Γροιλανδία, ενώ τελευταία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο κατάληψής της με τη βία.

Η Δανία έχει προειδοποιήσει ότι στρατιωτική δράση κατά της Γροιλανδίας θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ, καθώς η Συμμαχία λειτουργεί υπό την αρχή ότι τα κράτη-μέλη της οφείλουν να βοηθούν το ένα το άλλο σε περίπτωση εξωτερικής επίθεσης — ενώ δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ το σενάριο ένα μέλος θα χρησιμοποιήσει βία εναντίον άλλου.

Οι Ευρωπαίοι έχουν συσπειρωθεί στο πλευρό της Δανίας και έχουν δηλώσει ότι η Αρκτική είναι εξίσου σημαντική και για τους ίδιους, επομένως η ασφάλειά της θα πρέπει να αποτελεί κοινή ευθύνη του ΝΑΤΟ — με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν στείλει τις τελευταίες ημέρες περιορισμένο αριθμό στρατιωτών στη Γροιλανδία, σε μια αποστολή που χαρακτηρίζεται «αναγνωριστική».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε μάλιστα ότι το Παρίσι θα στείλει σύντομα «χερσαία, εναέρια και θαλάσσια μέσα» στη Γροιλανδία.

Στην αμερικανική αντιπροσωπεία του Κογκρέσου που επισκέπτεται τη Δανία συμμετέχουν γερουσιαστές και μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που είναι ένθερμοι υποστηρικτές του ΝΑΤΟ.

Επικεφαλής είναι ο γερουσιαστής Κρις Κουνς, ο οποίος δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι «πρέπει να ενισχύσουμε τους δεσμούς με τους συμμάχους μας, όχι να τους απομακρύνουμε».

Παρότι ο Κουνς και η πλειονότητα των μελών της αντιπροσωπείας ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα, συμμετέχουν επίσης και οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές Τομ Τίλις και Λίζα Μουρκόφσκι.

Παράλληλα, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί βουλευτές έχουν καταθέσει νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να εμποδίσουν τον Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία με τη βία, ενώ και ένας Ρεπουμπλικανός βουλευτής έχει επίσης καταθέσει νομοσχέδιο που στηρίζει το σχέδιο προσάρτησης του νησιού.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ για τη Γροιλανδία, Τζεφ Λάντρι, δήλωσε την Παρασκευή στο Fox News ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να μιλήσουν με τους ηγέτες της Γροιλανδίας, όχι με τη Δανία. «Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία που και θα υπάρξει, όταν αυτό εξελιχθεί», δήλωσε.

«Ο πρόεδρος το εννοεί σοβαρά. Νομίζω ότι το έχει ξεκαθαρίσει. Έχει πει στη Δανία τι ζητά, και τώρα εναπόκειται στον υπουργό Εξωτερικών [Μάρκο] Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να κλείσουν μια συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα μια δύναμη που υποδέχεται. Δεν πάμε εκεί για να κατακτήσουμε κανέναν και να πάρουμε τη χώρα κανενός. Λέμε: “Ακούστε. Εκπροσωπούμε την ελευθερία. Εκπροσωπούμε την οικονομική ισχύ. Εκπροσωπούμε την προστασία”», πρόσθεσε.



