Μπλερ: Παίρνει αποστάσεις από τον Τραμπ για το «εισιτήριο» του $1 δισ. για το Συμβούλιο Ειρήνης

Αποστάσεις από την απαίτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δώσουν 1 δισ. δολάρια όσες χώρες θέλουν μια μόνιμη θέση στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ επιχειρεί να κρατήσει ο Τόνι Μπλερ.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, που έχει οριστεί μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του «Συμβουλίου Ειρήνης» απέφυγε να στηρίξει τον όρο για την καταβολή του ανωτέρω ποσού τον οποίο περιλαμβάνεται σε σχέδιο καταστατικού του υπό διαμόρφωση οργανισμού, σε μια ακόμη ένδειξη ότι οι λεπτομέρειες του συμβουλίου ειρήνης προκαλούν αντιδράσεις από συμμάχους και εταίρους των ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος του Τόνι Μπλερ δήλωσε την Κυριακή ότι δεν εμπλέκεται στον καθορισμό της σύνθεσης του συμβουλίου, υποδηλώνοντας ότι δεν θα υποστηρίξει δημόσια την πρόταση. Ο εκπρόσωπος του Μπλερ πρόσθεσε ότι τυχόν ερωτήματα σχετικά με το ποσό του 1 δισ. δολαρίων θα πρέπει να απευθύνονται στην κυβέρνηση Τραμπ.

Κάποιες χώρες πιθανότατα θα αρνηθούν να ενταχθούν στο Συμβούλιο εξαιτίας των όρων του Τραμπ, αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο πρόσωπα με γνώση του θέματος. Άλλες μπορεί να συμφωνήσουν κατ’ αρχήν να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» αλλά να αρνηθούν να πληρώσουν το ποσό για μόνιμη συμμετοχή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε την Κυριακή ότι έχει συμφωνήσει κατ’ αρχήν να συμμετάσχει στο συμβούλιο, όχι όμως και στην καταβολή του ανωτέρω ποσού.

«Σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες του Συμβουλίου Ειρήνης, δεν έχουμε εξετάσει όλα τα στοιχεία της δομής, πώς θα λειτουργεί, τι αφορά η χρηματοδότηση κ.λπ. Άρα θα τα δουλέψουμε αυτά τις επόμενες ημέρες», ανέφερε ο Καναδός πρωθυπουργός.

Καναδός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Οτάβα δεν σκοπεύει να πληρώσει για μια θέση στο «Συμβούλιο Ειρήνης» και ότι το σχέδιο καταστατικού εξακολουθεί να βρίσκεται υπό συζήτηση.



