Επικοινωνία Ρούτε με Τραμπ για Γροιλανδία και Αρκτική

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση ασφαλείας στη Γροιλανδία και την Αρκτική είχε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επ' αυτού και ανυπομονώ να τον δω στο Νταβός αργότερα μέσα στην εβδομάδα», έγραψε ο Ρούτε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Spoke with @POTUS regarding the security situation in Greenland and the Arctic. We will continue working on this, and I look forward to seeing him in Davos later this week. — Mark Rutte (@SecGenNATO) January 18, 2026

Πηγή: skai.gr

