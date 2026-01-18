Λογαριασμός
Επικοινωνία Ρούτε με Τραμπ για Γροιλανδία και Αρκτική

Συνομίλησαν για την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή - «Ανυπομονώ να τον δω στο Νταβός αργότερα μέσα στην εβδομάδα», ανέφερε ο γγ του ΝΑΤΟ

Ρούτε

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση ασφαλείας στη Γροιλανδία και την Αρκτική είχε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επ' αυτού και ανυπομονώ να τον δω στο Νταβός αργότερα μέσα στην εβδομάδα», έγραψε ο Ρούτε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

