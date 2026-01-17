Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στην παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην πόλη βγήκαν μέλη του «Εθνικού Μετώπου», σηκώνοντας ένα πανό που γράφει «Πρέσπες 2018 - Προδοσία Ανεπιθύμητος», παρά την απαγόρευση της αστυνομίας και την «προσπάθεια τρομοκρατίας».

Ο Τσίπρας βρίσκεται αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» στο Ολύμπιον, με την ΕΛΑΣ να έχει βγάλει ανακοίνωση στην οποία απαγόρευε την πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθροίσεων κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

