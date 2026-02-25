Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η συζήτηση εστίασε στις σχέσεις του έκπτωτου πρίγκιπα με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, με τους βουλευτές να εξαπολύουν σφοδρή επίθεση στο πρόσωπό του και να ζητούν πλήρη διαφάνεια

Τη συζήτηση άνοιξε ο ηγέτης των Φιλελευθέρων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι

Η κυβέρνηση στήριξε το αίτημα, με τον υπουργό εμπορίου Κρις Μπράιαντ να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα

Λονδίνο, Γιάννη Χανιωτάκη

Την έγκριση πρότασης για τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που αφορούν τον διορισμό του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ ως ειδικού εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου υπερψήφισε η Βουλή των Κοινοτήτων.

Η συζήτηση εστίασε στις σχέσεις του έκπτωτου πρίγκιπα με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, με τους βουλευτές να εξαπολύουν σφοδρή επίθεση στο πρόσωπό του και να ζητούν πλήρη διαφάνεια.

Τη συζήτηση άνοιξε ο ηγέτης των Φιλελευθέρων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, ο οποίος τόνισε ότι παρωχημένοι κοινοβουλευτικοί κανόνες εμπόδισαν επί χρόνια τον έλεγχο του δημόσιου ρόλου του Άντριου.

Ο Ντέιβι ζήτησε συγγνώμη για την υποστήριξη που του είχε προσφέρει το 2011, προσθέτοντας ότι το κοινοβούλιο δικαιούται να γνωρίζει «ποιος ήξερε τι και πότε».

Η πρότασή του ζητούσε την αποκάλυψη των εγγράφων διορισμού του και εξηγήσεις για τη διατήρηση της θέσης του ακόμη και μετά την καταδίκη του Έπσταϊν.

Η κυβέρνηση στήριξε το αίτημα, με τον υπουργό εμπορίου Κρις Μπράιαντ να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα. Ο ίδιος περιέγραψε τον Άντριου ως έναν «αγενή και αλαζόνα άνθρωπο», ο οποίος δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το δημόσιο από το ιδιωτικό του συμφέρον.

Ωστόσο, τόνισε ότι η διαδικασία θα καθυστερήσει προκειμένου να μην επηρεαστούν οι εν εξελίξει αστυνομικές έρευνες.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφηκαν αρκετές αποκαλυπτικές μαρτυρίες. Η βουλευτής Μόνικα Χάρντινγκ αναφέρθηκε σε καταγγελίες ότι στα ταξίδια του ο Άντριου απαιτούσε να μένει αποκλειστικά σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία και έπαιρνε μαζί του μια «σιδερώστρα», όρος που, όπως υποστήριξε η βουλευτής, αποτελούσε γνωστό ευφημισμό στους διπλωματικούς κύκλους για κρεβάτι μασάζ.

Άλλοι βουλευτές, όπως ο Άντι ΜακΝτόναλντ των Εργατικών, ζήτησαν τη διεξαγωγή δημόσιας έρευνας υπό την ηγεσία δικαστή και απαίτησαν να ελεγχθούν τα έξοδα, τα αρχεία στρατιωτικών και πολιτικών πτήσεων, καθώς και να εξεταστούν οι νομικές δυνατότητες για την αφαίρεση του Άντριου από τη λίστα διαδοχής του θρόνου.



