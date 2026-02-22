Αστυνομικοί του Άντριου παρείχαν ασφάλεια σε δείπνο του Έπσταϊν το 2010, σύμφωνα με βρετανικά μέσα

Αστυνομικοί του Λονδίνου, επιφορτισμένοι με την προστασία του μικρότερου αδελφού του βασιλιά Καρόλου, Άντριου (Andrew Mountbatten-Windsor), έλαβαν οδηγίες να παρέχουν ασφάλεια κατά τη διάρκεια δείπνου στην κατοικία του Τζέφρι Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη το 2010, σύμφωνα με δημοσιεύματα των βρετανικών μέσων ενημέρωσης την Κυριακή.

Οι Sunday Times, που αποκάλυψαν πρώτοι την είδηση, επικαλούνται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα αρχεία του Έπσταϊν, τα οποία φαίνεται να περιγράφουν λεπτομερώς τις διευθετήσεις για τη διαμονή του Άντριου με τον εκλιπόντα καταδικασμένο δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων τον Δεκέμβριο του 2010, μαζί με τους δύο αξιωματικούς προστασίας του από τη μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου.

Σε email που εστάλη το βράδυ πριν από την εκδήλωση με θέμα «Ασφάλεια για πάρτι» (Security for party), ένα μέλος του προσωπικού ενημέρωσε τον Επστάιν ότι στους δύο αστυνομικούς είχαν δοθεί «οδηγίες για την είσοδο».

Οι έρευνες της αστυνομίας

Τα δημοσιεύματα έρχονται αφότου η αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι επικοινωνεί με πρώην αξιωματικούς προστασίας που εργάστηκαν για τον Άντριου, προτρέποντας οποιονδήποτε έχει καταγγελίες για σεξουαλικά αδικήματα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν να εμφανιστεί. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι, σε αυτό το στάδιο, δεν έχει εντοπίσει κάποιο παράπτωμα από την πλευρά των αξιωματικών. Η μητροπολιτική αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω τα δημοσιεύματα της Κυριακής.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Ο Άντριου συνελήφθη την Πέμπτη ως ύποπτος για παράπτωμα σε δημόσιο αξίωμα (misconduct in public office) στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής έρευνας. Αφέθηκε ελεύθερος υπό διερεύνηση, αφού κρατήθηκε για περισσότερες από 10 ώρες από την αστυνομία του Τάμες Βάλεϊ.

Η σύλληψή του αφορούσε ισχυρισμούς ότι έστειλε εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον Έπσταϊν ενώ εργαζόταν ως εμπορικός απεσταλμένος. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, η αστυνομία συνέχισε την Κυριακή την έρευνα στην πρώην έπαυλή του στο Ουίνδσορ.

Ο Άντριου αρνείται διαχρονικά οποιοδήποτε παράπτωμα σε σχέση με τον Επστάιν, δηλώνοντας πως μετανιώνει για τη φιλία τους.

Το 2022, κατέληξε σε συμβιβασμό για μια αστική αγωγή που κατατέθηκε στις ΗΠΑ από την αείμνηστη Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν έφηβη σε ακίνητα του Έπσταϊν ή συνεργατών του. Ο ίδιος αρνείται ότι την συνάντησε ποτέ.

