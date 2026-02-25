Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ: Το ανερχόμενο αστέρι των Δημοκρατικών, που απάντησε στην ομιλία του Τραμπ

Η κυβερνήτης της Βιρτζίνια Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ (Abigail Spanberger) επελέγη για να απαντήσει χθες, Τρίτη, στην ομιλία - ρεκόρ του αμερικανού προέδρου για την «κατάσταση της ένωσης», στο Κογκρέσο.

Πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της Βιρτζίνια, εκλεγμένη επανειλημμένα στη βουλή, και πρώην πράκτορας της CIA, η 46χρονη Σπάνμπεργκερ θα μπορούσε να γίνει το «πρόσωπο» της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, η οποία αναζητεί τον τρόπο για να αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Στην ομιλία του, ο πρόεδρος έκανε αυτό που κάνει πάντα: είπε ψέματα, αναζήτησε αποδιοπομπαίους τράγους, προσπάθησε να στρέψει αλλού την προσοχή και δεν προσέφερε καμιά συγκεκριμένη λύση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το έθνος μας», δήλωσε μπροστά στις κάμερες η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, σε μια ομιλία που είχε τα χαρακτηριστικά προεκλογικής ομιλίας.

«Οι Αμερικανοί αξίζουν ηγέτες οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα που τους εμποδίζουν να κοιμηθούν», πρόσθεσε.

Η Σπάνμπεργκερ αναφέρθηκε επίσης στα προσφιλή στους Ρεπουμπλικανούς ζητήματα της ασφάλειας, ακόμα και της μετανάστευσης, χαρακτηρίζοντας «ελαττωματική» τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ και καταφερόμενη εναντίον της βαναυσότητας της μεθόδου του.

«Άρπαξαν μωρά που θήλαζαν από τις μητέρες τους», δήλωσε. «Έστειλαν παιδιά, ένα μικρό αγοράκι με μπλε καπέλο με αυτιά λαγού, σε μακρινά κέντρα κράτησης και σκότωσαν αμερικανους πολίτες στους δρόμους μας».

Στο πεδίο, «άκουσα παντού τις ίδιες πιεστικές ανησυχίες, για τα υπερβολικά υψηλά κόστη της κατοικίας, της υγεινονομικής περίθαλψης, της ενέργειας, της φύλαξης των παιδιών...», επέμεινε χθες, αναφερόμενη σε θέματα προσφιλή στον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αγρότες, είπε, υποφέρουν υπό το βάρος των δασμών που προκάλεσαν αντίποινα από ξένες χώρες, οι οποίες ήταν μεγάλες αγορές για την αμερικανική σόγια και άλλα εμπορεύματα.

«Οι αγρότες υπέφεραν, μερικοί έχασαν ολόκληρες αγορές», τόνισε.

Από άγνωστην πράκτορας της CIA, «όπλο»των Δημοκρατικών

Η Σπάνμπεργκερ - σύζυγος και μητέρα 3 παιδιών - εξελέγη πέρυσι σε μια πολιτεία με πληθυσμό άνω των οκτώ εκατομμυρίων κατοίκων, έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία επικεντρωμένη στο κόστος ζωής, με ένα κεντρώο πρόγραμμα.

Άγνωστη στο ευρύ κοινό πριν ακόμη από μερικά χρόνια, η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ πέρασε στα χρόνια του 2000 από τη CIA, για λογαριασμό της οποίας πραγματοποίησε αποστολές στο εξωτερικό, μερικές από τις οποίες με πλαστή ταυτότητα.

Στη συνέχεια έγινε γνωστή στην εθνική σκηνή το 2018, κερδίζοντας μια περιφέρεια της Βιρτζίνια, την οποία ήλεγχαν μέχρι τότε οι ρεπουμπλικανοί. Επανεξελέγη εκεί ως βουλευτής, πριν εκλεγεί ως κυβερνήτης.

Η 46χρονη Σπάνμπεργκερ επιβλήθηκε ως πολιτικός ικανή να αγγίζει τους ψηφοφόρους πέραν της δημοκρατικής εκλογικής βάσης της, κυρίως όσον αφορά τα διακυβεύματα της οικονομίας και της εθνικής ασφάλειας.

Η Δημοκρατική κυβερνήτης , ανερχόμενο αστέρι της παράταξης, καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του κόμματος, που θέλει να ποντάρει σε κεντρώες φωνές και ισχυρές προσωπικότητες, έτοιμες να δώσουν «μάχες» κατά των Ρεπουμπλικάνων.

Το γεγονός ότι επελέγη για να απαντήσει στον Τραμπ μπορεί επίσης να αντανακλά τον προσανατολισμό των Δημοκρατικών όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη στρατηγική τους: να ποντάρουν σε μια προσωπικότητα που δημιουργεί συναίνεση, σε αντίθεση με τη μετωπική και ιδεολογική αντίθεση, που αντιπροσωπεύεται προς το παρόν από τον αριστερό νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι ή από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

