Το Λονδίνο προετοιμάζεται για την εποχή των ταξί χωρίς οδηγό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πρόκειται για την έναρξη μιας νέας εποχής για την πόλη, η οποία μετατρέπεται σε κεντρικό πεδίο δοκιμών για την αυτόνομη οδήγηση στην Ευρώπη

Η Waymo, έχει ήδη έναν στόλο αποτελούμενο από 24 λευκά οχήματα Jaguar I-Pace που κυκλοφορούν στις γειτονιές του Λονδίνου

Η βρετανική πρωτεύουσα λειτουργεί πλέον ως το απόλυτο πεδίο δοκιμών για το μέλλον της αστικής κινητικότητας, και το 2026 διαγράφεται ως το έτος ορόσημο που τα αυτόνομα οχήματα θα γίνουν μέρος της λονδρέζικης καθημερινότητας

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης



Σε λίγους μήνες από σήμερα, δίπλα στα εμβληματικά μαύρα ταξί και τα κόκκινα διώροφα λεωφορεία του Λονδίνου, θα κινείται μία νέα γενιά πλήρως αυτόνομων οχημάτων τα οποία υπόσχονται να αλλάξουν για πάντα την εικόνα στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η αμερικανική Waymo ετοιμάζεται να λανσάρει ταξί χωρίς οδηγό μέχρι τα τέλη του 2026 την ίδια στιγμή που η βρετανική start-up Wayve έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από κολοσσούς όπως η Mercedes-Benz, η Uber, η Microsoft και η Nvidia, προκειμένου να ξεκινήσει τις δικές της δοκιμές την ίδια χρονιά.

Πρόκειται για την έναρξη μιας νέας εποχής για την πόλη, η οποία μετατρέπεται σε κεντρικό πεδίο δοκιμών για την αυτόνομη οδήγηση στην Ευρώπη.

Η Waymo, έχει ήδη έναν στόλο αποτελούμενο από 24 λευκά οχήματα Jaguar I-Pace που κυκλοφορούν στις γειτονιές του Λονδίνου. Επί του παρόντος, τα οχήματα αυτά διαθέτουν οδηγούς ασφαλείας πίσω από το τιμόνι και βρίσκονται στη φάση της συλλογής δεδομένων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν το πολύπλοκο και συχνά στενό οδικό δίκτυο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η εταιρεία στοχεύει να είναι έτοιμη το τέταρτο τρίμηνο του 2026, προσφέροντας διαδρομές χωρίς οδηγό.

Από την άλλη πλευρά, η Wayve αναπτύσσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μαθαίνουν να οδηγούν αναλύοντας δεδομένα από κάμερες και αισθητήρες και προσαρμόζονται σε διαφορετικά οχήματα, γεωγραφικές περιοχές και καταστάσεις.

Κάπως έτσι, η εικόνα της κυκλοφορίας στην πόλη θα αλλάξει αισθητά τα επόμενα χρόνια. Ειδικοί εκτιμούν ότι οι πολίτες θα βλέπουν όλο και περισσότερα επιβατικά οχήματα με ενσωματωμένους αισθητήρες lidar, ραντάρ και κάμερες στην οροφή τους.

Οι εταιρείες υπόσχονται πως αυτή η μετάβαση θα κάνει τους δρόμους πιο ασφαλείς. Τα αυτόνομα συστήματα δεν κουράζονται, δεν αποσπάται η προσοχή τους και διαθέτουν ευρύτερη αντίληψη του χώρου (360 μοιρών), μειώνοντας τις πιθανότητες ατυχημάτων με πεζούς και ποδηλάτες.

Την ίδια ώρα. όμως, εκφράζονται ανησυχίες από πολλούς επαγγελματίες οδηγούς οι οποίοι φοβούνται ότι η εισροή των «ρομποταξί», τα οποία μπορούν να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, θα πλήξει τα εισοδήματά τους και θα αντικαταστήσει την πολυετή εμπειρία τους με αλγόριθμους.

Η βρετανική πρωτεύουσα λειτουργεί πλέον ως το απόλυτο πεδίο δοκιμών για το μέλλον της αστικής κινητικότητας, και το 2026 διαγράφεται ως το έτος ορόσημο που τα αυτόνομα οχήματα θα γίνουν μέρος της λονδρέζικης καθημερινότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.