Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ζήτησε από την ουκρανική κυβέρνηση να αποφύγει πλήγματα που επηρεάζουν αμερικανικά συμφέροντα, μετά από ουκρανική επίθεση στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε την Τρίτη η πρέσβειρα του Κιέβου στην Ουάσινγκτον.

Η πρέσβειρα Όλια Στεφανίσινα χαρακτήρισε το μήνυμα ως «διάβημα», δηλαδή επίσημη διπλωματική επικοινωνία, αλλά αρνήθηκε να διευκρινίσει πώς ελήφθη και αν κλήθηκε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σημειώνει το Reuters.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Στεφανίσινα, μιλώντας στην τέταρτη επέτειο της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022, είπε ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικοινώνησε μετά την ουκρανική επίθεση στο Νοβοροσίσκ «επειδή επηρέασε αμερικανικά και καζακικά οικονομικά συμφέροντα».

Το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του Kαζακστάν εξάγεται μέσω του Νοβοροσίσκ. Το λιμάνι ανέστειλε προσωρινά τις εξαγωγές πετρελαίου την Παρασκευή μετά από ουκρανική επίθεση με drone.

Η Στεφανίσινα είπε ότι το μήνυμα επικεντρωνόταν σε πλήγματα που επηρεάζουν αμερικανικά συμφέροντα και όχι στη διακοπή των επιθέσεων κατά ρωσικών υποδομών.

«Η επικοινωνία αυτή δεν σχετιζόταν με παρότρυνση προς την Ουκρανία να απέχει από επιθέσεις σε ρωσικές στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές. Αφορούσε το γεγονός ότι επηρεάστηκαν αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι το περιστατικό κατέδειξε πως η Ουκρανία δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει στενούς οικονομικούς δεσμούς με τις ΗΠΑ τις δεκαετίες μετά την ανεξαρτησία της από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης -κάτι που, όπως είπε, είναι αποφασισμένη να αλλάξει.

Όπως ανέφερε, η αποστολή της ως πρέσβειρας επικεντρώνεται στη συνεργασία με τις ΗΠΑ για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, καθώς και στη διασφάλιση ότι το Κίεβο θα οικοδομήσει βιώσιμα και μακροπρόθεσμα αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα στην Ουκρανία -κάτι που, όπως είπε, θα αποτελούσε μία από τις ισχυρότερες εγγυήσεις ασφάλειας για τη χώρα της.

Η Στεφανίσινα, η οποία αργότερα παρακολούθησε την ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους του Ντόναλντ Τραμπ (Trump) στο Κογκρέσο, είπε ότι η χώρα της είναι ευγνώμων για την προσωπική εμπλοκή του Αμερικανού προέδρου στον τερματισμό του πολέμου και δεν αισθάνεται εγκαταλελειμμένη από την Ουάσινγκτον -παρά την αποτυχία επίτευξης εκεχειρίας και την απόφασή του να μειώσει τη στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία.

Η Στεφανίσινα κάλεσε επίσης το Κογκρέσο να εγκρίνει ένα συνολικό νομοσχέδιο κυρώσεων που θα θέσει τη βάση για περαιτέρω μέτρα κατά της Ρωσίας.

«Ή θα περάσει τώρα ή θα πρέπει απλώς να αναγνωρίσουμε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση», δήλωσε.

Η Ουκρανία εργάζεται επίσης με την κυβέρνηση των ΗΠΑ στην εξεύρεση νέων τρόπων για να στερήσουν από τη Ρωσία έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες.

«Υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες σε εξέλιξη», επεσήμανε. «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν έχουμε εγκαταλειφθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

