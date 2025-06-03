Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένκσι κατηγόρησε τη Ρωσία για ένα «εσκεμμένο πλήγμα εναντίον αμάχων» που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 20 στο Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, την επομένη νέων άκαρπων ρωσοουκρανικών συνομιλιών.

«Αυτή τη στιγμή, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τριών ανθρώπων», ανακοίνωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πρόκειται για μια εσκεμμένη (ρωσική) επίθεση εναντίον αμάχων», πρόσθεσε εκτιμώντας ότι «χωρίς διεθνή πίεση, χωρίς σημαντικά μέτρα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης και όλων αυτών που έχουν την εξουσία στον κόσμο, ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν θα δεχθεί μια κατάπαυση του πυρός».

Ο υπεύθυνος της δημοτικής διοίκησης του Σούμι Σέργκιι Κριβοσεγένκο επιβεβαίωσε τους τρεις νεκρούς, προσθέτοντας ότι υπάρχουν επίσης 20 τραυματίες, «μεταξύ των οποίων δύο παιδιά». Το ουκρανικό υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για 25 ανθρώπους που χρειάσθηκαν ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Όλεγκ Γκριγκόροφ, το Σούμι στοχοθετήθηκε «γύρω στις 9 σήμερα το πρωί» από πέντε ρωσικές ρουκέτες, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές σε «ένα ιατρικό ίδρυμα, οχήματα και κατοικίες».

Η περιφερειακή εισαγγελία δημοσιοποίησε στο Telegram φωτογραφίες πλήρως απανθρακωμένων οχημάτων σε μια μεγάλη λεωφόρο.

Ο ρωσικός στρατός έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες την πίεση στην ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, που συνορεύει με τη Ρωσία.

Οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως κατέλαβαν άλλο ένα χωριό στην περιφέρεια αυτή, όπου το Κίεβο εκφράζει φόβους για μια μεγάλης έκτασης ρωσική επίθεση, ενώ η Μόσχα λέει πως θέλει να δημιουργήσει εκεί μια ζώνη ασφαλείας για να εμποδίσει επιδρομές στο έδαφός της.

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τα στρατεύματά του «απελευθέρωσαν» την Αντρίιβκα, έναν οικισμό σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων νότια των ρωσικών συνόρων και περίπου 25 χιλιομέτρων βόρεια της πόλης Σούμι, που είναι η περιφερειακή πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.