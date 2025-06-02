Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ επιτέλους βρήκε μία χρήση για το metaverse: τον πόλεμο

Δεν μπορώ να σκεφτώ καμία άλλη περίπτωση συμφωνίας που να συνοψίζει καλύτερα το πώς έχει αλλάξει η Silicon Valley τα τελευταία χρόνια, απ’ αυτήν που ανακοινώθηκε την Πέμπτη με δελτίο Τύπου: Η Anduril και η Meta σύναψαν συνεργασία με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διάθεση μιας σειράς προϊόντων εκτεταμένης πραγματικότητας (extended reality - XR) για στρατιωτική χρήση, που θα προσφέρουν στους στρατιώτες αυξημένη αντίληψη και διαισθητικό έλεγχο αυτόνομων πλατφορμών στο πεδίο της μάχης.

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Πρώτον, η Anduril Industries Inc. είναι μια εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας, ένας εκ των συνιδρυτών της οποίας είναι ο Πάλμερ Λάκι, δημιουργός του headset εικονικής πραγματικότητας Oculus, το οποίο εξαγόρασε η Meta (τότε ακόμα Facebook) έναντι τιμήματος 2 δισ. δολαρίων το 2014 — με τον Λάκι να εκδιώκεται από την εταιρεία αργότερα, αφότου αποκαλύφθηκε ότι είχε χρηματοδοτήσει μια από τις ομάδες της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ.

Το γεγονός ότι η ίδια εταιρεία σήμερα τον υποδέχεται πίσω με ανοιχτές αγκάλες αποτελεί μια ακόμα ένδειξη ότι μια τέτοια στάση δεν αποτελεί πια ταμπού για τις τεχνολογικές εταιρείες της Silicon Valley. (Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ποτέ δεν θα έπρεπε να αποτελεί ταμπού.)

Δεύτερον, η ανάπτυξη τεχνολογίας για στρατιωτική χρήση κάποτε θεωρούνταν «κόκκινη γραμμή» για πολλούς μηχανικούς τεχνολογίας, τουλάχιστον στη μετά dot-com εποχή. Για παράδειγμα, το 2018, οι υπάλληλοι της Google κατέβηκαν σε απεργία, αναγκάζοντας τη διοίκηση να εγκαταλείψει τη συμμετοχή της σε έργα ανάπτυξης τεχνολογικών συστημάτων για τον στρατό.

Σήμερα, όμως, η στρατιωτική χρήση των τεχνολογιών τους δεν είναι κάτι που κρύβουν οι εταιρείες. Αντίθετα, το διαφημίζουν. (Και πάλι θα μπορούσε να πει κάποιος ότι πάντοτε έτσι θα έπρεπε να είναι. Ποιος θα αναπτύξει τεχνολογίες για τον αμερικανικό στρατό αν όχι οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες;)

Στην περίπτωση της Meta, βέβαια, υπάρχει ένας επιπλέον λόγος. Η συμφωνία του Ζάκερμπεργκ με την Anduril -η οποία αποτελεί μάλλον την απαρχή των των στρατιωτικών φιλοδοξιών της Meta- προσφέρει «σανίδα σωτηρίας» στο κλυδωνιζόμενο τμήμα Reality Labs της Meta, που έχει «κάψει» περισσότερα από 70 δισ. δολάρια από το 2019. Καθώς οι πωλήσεις του δεν συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές επιτυχίες του.

Έχω γράψει και στο παρελθόν ότι οι εφαρμογές fitness αποτελούν εξαίρετα προϊόντα, αλλά προφανώς δεν συμφωνούν όλοι σε αυτό.

Τα γυαλιά ηλίου που κυκλοφόρησε από κοινού με τη Ray-Ban ήταν μια ακόμη έξυπνη ιδέα που έχει προοπτικές, αλλά παραμένουν ένα εξειδικευμένο προϊόν.

Ίσως, λοιπόν, η εφαρμογή «killer app» μικτής πραγματικότητας να αποτελεί κυριολεκτικά μια εφαρμογή για πολεμική χρήση.

«Αποστολή μου πάντοτε ήταν να μετατρέψω τους στρατιώτες σε τεχνομάγους», δήλωσε ο Λάκι σύμφωνα με το δελτίο Τύπου. «Και τα προϊόντα που φτιάχνουμε με τη Meta αυτό ακριβώς κάνουν», πρόσθεσε.

Ένα πρωτότυπο του κράνους «Eagle Eye» («Αετήσιο Μάτι») που αναπτύσσουν από κοινού οι δύο εταιρείες αναμένεται να παραδοθεί στο Πεντάγωνο φέτος, δήλωσε ο Λάκι σε ένα podcast του δημοσιογράφου Άσλι Βανς. Το συνέκρινε με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι χρήστες του βιντεοπαιχνιδιού Halo - ένα κράνος με οθόνη όπου προβάλλονται δεδομένα για στόχους και τοποθεσίες, με ενσωματωμένο έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, τύπου Cortana, να παρέχει ζωτικής σημασίας οδηγίες.

Κάτι ακόμα που αποκαλύπτει η συγκεκριμένη στροφή της Meta είναι η ιστορική πορεία της τεχνολογικής καινοτομίας. Η Silicon Valley ξεκίνησε ως «βάση» ανάπτυξης ημιαγωγών για στρατιωτικές τεχνολογίες προτού το «ταλέντο» που συσσωρεύτηκε στην «κοιλάδα» στραφεί στην ανάπτυξη προϊόντων για επιχειρήσεις και καταναλωτές, όπως ο προσωπικός υπολογιστής.

Πολλές καινοτομίες αναπτύχθηκε με τον ίδιο τρόπο -το διαδίκτυο, ο φούρνος μικροκυμάτων, το GPS, η σούπερ κόλλα- αλλά πλέον ακολουθείτε όλο και περισσότερο η αντίστροφη πορεία. Όπως ανέφερε και ο Λάκι στο παραπάνω podcast, τα headset της Meta «είναι εξίσου χρήσιμα στο πεδίο της μάχης όσο και σε έναν καταναλωτή». Το ίδιο ισχύει και για την τεχνητή νοημοσύνη, που αναπτύσσεται πρώτα (και σε επίπεδο αιχμής, πιθανότατα πάντοτε) από ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας.

Η ευκαιρία είναι εξαιρετική για να την αγνοήσουν οι τεχνολογικές εταιρείες, και πολύ προσοδοφόρα για να κρατάνε κακίες. Ο Λάκι λέει ότι ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί εκ νέου με τη Meta διότι είναι πλέον μια τελείως διαφορετική εταιρεία σε σχέση με την εποχή που εκδιώχθηκε από αυτήν.

Όντες φίλοι και πάλι με τον Ζάκερμπεργκ, ο Λάκι λέει ότι κατά τη γνώμη του ο Μαρκ είχε κακούς συμβούλους όταν τον απέλυσε και ότι η στροφή του σε πιο ρεπουμπλικανικές απόψεις είναι ειλικρινής — όπως αποδεικνύεται από τη διάθεσή του να θέσει την AI της Meta και στην υπηρεσία της κυβέρνησης.

Δεν έχω λόγους να αμφισβητήσω την κρίση του Λάκι ως προς αυτό, αν και αναρωτιέμαι αν έχει έρθει η ώρα για τη Meta να αναθεωρήσει το εταιρικό της μότο. Επί του παρόντος ισχυρίζεται ότι «Χτίζουμε το μέλλον των ανθρώπινων σχέσεων». Ίσως πρέπει να προσθέσει: «...και των συγκρούσεων».

Πηγή: skai.gr

