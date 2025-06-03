Η δολοφονία ενός 46χρονου Τυνήσιου διερευνάται ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια «λόγω της φυλής, της εθνικότητας, της ιθαγένειας ή της θρησκείας», κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά για την Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία της Γαλλίας ή αλλιώς την PNAT.

Ο Hichem Miraoui, ο οποίος εργαζόταν ως κομμωτής σε ένα μικρό χωριό κοντά στη Γαλλική Ριβιέρα, δολοφονήθηκε το Σαββατοκύριακο από έναν γείτονά του. Σύμφωνα με τον τοπικό εισαγγελέα, ο ύποπτος - ένας Γάλλος γεννημένος το 1971 - «δημοσίευσε δύο βίντεο στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ρατσιστικό και μισαλλόδοξο περιεχόμενο πριν και μετά την τέλεση της πράξης».

«Η έρευνα θα καθορίσει εάν αυτές οι πράξεις είχαν ρατσιστικό κίνητρο, αλλά τα βίντεο που δημοσίευσε ο δράστης δεν αφήνουν καμία αμφιβολία επί του σημείου αυτού», έγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Μπρούνο Ρεταϊγιό στον λογαριασμό του X τη Δευτέρα.

Η PNAT, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2019 μετά από μια σειρά θανάτων από τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία, ωστόσο έχει δεχθεί κριτική για προηγούμενες υποθέσεις τις οποίες και δεν διερεύνησε ως τρομοκρατικές παρά το γεγονός ότι θα μπορούσαν να έχουν ρατσιστικό κίνητρο ή να συνδέονται με ακροδεξιό εξτρεμισμό. Τον Δεκέμβριο του 2022, αρνήθηκε να διερευνήσει τη δολοφονία τριών ατόμων κατά τη διάρκεια πυροβολισμών στο κουρδικό κοινοτικό κέντρο του Παρισιού, προκαλώντας την απογοήτευση των τοπικών εκπροσώπων της κοινότητας. Η πρόσφατη θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι του Aboubakar Cissé - ενός μουσουλμάνου άνδρα που σκοτώθηκε ενώ προσευχόταν σε ένα τζαμί - την ανέλαβαν τελικά οι τοπικοί εισαγγελείς.

Ο Mourad Battikh, δικηγόρος που εκπροσωπεί τις οικογένειες τόσο του Cissé όσο και του Miraoui, δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει προηγουμένως την εθνική εισαγγελία σε περίπτωση που παρέβλεπε τις έρευνες για την επίθεση με μαχαίρι στο τζαμί, η οποία έλαβε χώρα τον Απρίλιο.

«Είπα στην Εθνική Εισαγγελία Αντιτρομοκρατίας: Να είστε προσεκτικοί, δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση... αυτό που συμβαίνει είναι το αποτέλεσμα κάτι μεγαλύτερου που είναι πέρα ​​από τον έλεγχό μας. Σήμερα, δυστυχώς, τα γεγονότα με δικαιώνουν», δήλωσε ο Battikh στον δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό FranceInfo.

Και οι δύο δολοφονίες έχουν επίσης τροφοδοτήσει πολιτικές διαμάχες, με την αριστερή αντιπολίτευση της Γαλλίας να κατηγορεί δεξιούς και ακροδεξιούς πολιτικούς ότι υποκινούν αυτό το είδος βίας.

