Meta: Ο Ζάκερμπεργκ θέλει κράνος υψηλής τεχνολογίας για τον «Αμερικανικό υπερστρατιώτη»

Ο ιδρυτής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, έγινε δισεκατομμυριούχος συνδέοντας ανθρώπους με φίλους τους για να μοιράζονται φωτογραφίες και αναμνήσεις. Τώρα θέλει να συνδέσει και Αμερικανούς στρατιώτες στο πεδίο της μάχης για να τους βοηθήσει να νικήσουν τους εχθρούς τους.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα συνεργαστεί με την νεοσύστατη εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Anduril για να προσφέρει στον αμερικανικό στρατό και τους συμμάχους του τεχνολογία για στρατιώτες που περιλαμβάνει λογισμικό επαυξημένης πραγματικότητας και τεχνητής νοημοσύνης.

Meta και Anduril στοχεύουν στο να «μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι στρατιώτες βλέπουν, αισθάνονται και ενσωματώνουν πληροφορίες από το πεδίο της μάχης», δήλωσε η Anduril. Οι εταιρείες εργάζονται ήδη σε ένα κράνος υψηλής τεχνολογίας στο πλαίσιο ενός έργου που ονομάζεται EagleEye, δήλωσε ο ιδρυτής της Anduril, Πάλμερ Λάκι, στο τεχνολογικό podcast «Core Memory».

Η νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία της Meta επανενώνει επίσης τον Ζάκερμπεργκ με τον Λάκι, τον ιδρυτή της εταιρείας εικονικής πραγματικότητας Oculus. Το 2017, άφησε μια υψηλού προφίλ θέση στην εταιρεία που τότε ονομαζόταν Facebook, μετά από δημόσια κατακραυγή που προκάλεσε δωρεά του ύψους 10.000 δολαρίων σε μια οργάνωση κατά της Χίλαρι Κλίντον.

Ο Λάκι έθεσε τα θεμέλια του έργου της Meta στην εικονική πραγματικότητα μετά την εξαγορά της Oculus από την εταιρεία για 2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2014. Αφότου έφυγε από την εταιρεία, συνίδρυσε την Anduril, μια από τις πιο εξέχουσες εταιρείες μεταξύ ενός κύματος νεοσύστατων επιχειρήσεων με χρηματοδότηση από venture capital, που έχει αναδειχθεί, καθώς η σημασία της τεχνολογίας όπως τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται εμφανής στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας.

«Χαίρομαι που συνεργάζομαι ξανά με τη Meta», δήλωσε ο Λάκι. «Η αποστολή μου ήταν εδώ και καιρό να μετατρέψω τους πολεμιστές σε τεχνομάγους, και τα προϊόντα που κατασκευάζουμε με τη Meta κάνουν ακριβώς αυτό».

Από πλευράς του ο Ζάκερμπεργκ επισήμανε ότι η Meta είναι «περήφανη που συνεργάζεται με την Anduril για να βοηθήσει στην παροχή αυτών των τεχνολογιών στους Αμερικανούς στρατιωτικούς που προστατεύουν τα συμφέροντά μας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».

Σημειώνεται ότι η Meta και ο ιδρυτής της προσπαθούν να ενισχύσoυν τη σχέση τους με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με κολακευτικά δημόσια σχόλια, ιδιωτικές συναντήσεις και μια δωρεά 1 εκατομμυρίου δολαρίων από τη Meta στην επιτροπή ορκωμοσίας του προέδρου.

Η Meta έχει επίσης κάνει φιλικές προς τους Ρεπουμπλικάνους αλλαγές πολιτικής, όπως η κατάργηση του προγράμματος ελέγχου γεγονότων, η αναθεώρηση της στρατηγικής διαχείρισης περιεχομένου ώστε να είναι πιο ανεκτική και ο τερματισμός των πρωτοβουλιών για την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη (DEI).

Μεταξύ των πρώτων έργων που σχεδιάζουν να αναλάβουν οι δύο εταιρείες είναι το κράνος EagleEye για στρατιώτες. Ο Λάκι το περιέγραψε ως έναν συνδυασμό ενός βοηθού τεχνητής νοημοσύνης με επικοινωνίες και άλλες λειτουργίες.

Θα είναι ένας «πανταχού παρών σύντροφος που μπορεί να χειρίζεται συστήματα, που μπορεί να επικοινωνεί με άλλους, στον οποίο μπορείτε να αναθέτετε εργασίες... που θα σας προσέχει με περισσότερα μάτια από όσα θα μπορούσατε ποτέ να προσέξετε τον εαυτό σας, ακριβώς εκεί, ακριβώς εκεί στο κράνος σας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λάκι.

Ο Anduril και η Meta δήλωσαν ότι υπέβαλαν κοινό αίτημα για μια σύμβαση του στρατού για συσκευές επαυξημένης πραγματικότητας που παρέχουν στους Αμερικανούς στρατιώτες «αυξημένη φονικότητα, κινητικότητα και επιτήρηση της κατάστασης», σύμφωνα με μια καταχώριση του Υπουργείου Άμυνας για το πρότζεκτ.

Το σύστημα EagleEye θα βελτιώσει την ακοή και την όραση των στρατιωτών βοηθώντας τους να ανιχνεύουν drones που πετούν μίλια μακριά ή κρυμμένους στόχους, ανέφερε η Wall Street Journal.

Το έργο θα βασιστεί στο «λογισμικό αυτονομίας» της Anduril και στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Meta.

Για να συμβάλει στη συνεργασία, η Meta θα αξιοποιήσει τις μεγάλες επενδύσεις της σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γνωστά ως Llama και στο τμήμα εικονικής πραγματικότητας, Reality Labs. Η εταιρεία έχει κατασκευάσει αρκετές εκδοχές συσκευών επαυξημένης πραγματικότητας που στοχεύουν στην ανάμειξη του φυσικού και του εικονικού κόσμου - μια έννοια γνωστή ως metaverse.

Το νέο εγχείρημα της Meta δείχνει την αλλαγή στάσης της Silicon Valley. Οι εταιρείες της νέας τεχνολογίας που κάποτε δίσταζαν να συνεργαστούν με τον στρατό τώρα νιώθουν άνετα στις συναλλαγές τους με το Πεντάγωνο.

Τον Νοέμβριο, η Meta ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει σε κυβερνητικές υπηρεσίες και εργολάβους των ΗΠΑ που εργάζονται σε εφαρμογές εθνικής ασφάλειας να χρησιμοποιούν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της. Το 2018, η Google αρνήθηκε να ανανεώσει μια συμφωνία πώλησης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης στο Πεντάγωνο μετά από την αντίδραση υπαλλήλων της, αλλά τώρα μιλάει με υπερηφάνεια για στρατιωτικές συμβάσεις και πρόσφατα απέσυρε τη δέσμευσή της να μην εφαρμόσει την τεχνητή νοημοσύνη σε ό,τι αφορά την επιτήρηση ή τα όπλα.

Πηγή: The Washington Post

