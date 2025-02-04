Πρώτο το ακροδεξιό Reform UK στην πρόθεση ψήφου

«Γιατί τα μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να σε χαρακτηρίζουν ακροδεξιό;». Αυτή ήταν η πρώτη φράση που μπορούμε να πούμε πως ξεκίνησε τη σχέση Ίλον Μασκ και Νάιτζελ Φάρατζ, μέσω της πλατφόρμας X του πρώτου. Γνωρίζοντας βέβαια την ισχύ του άνδρα που τον ρώτησε, ο Νάιτζελ Φάρατζ απάντησε σχεδόν αμέσως: «Γιατί πιστεύουμε στην οικογένεια, στην πατρίδα και στα ισχυρά σύνορα. Πάρε με τηλέφωνο!».



Η επαφή των δύο ανδρών έστω και από μακριά - μέσω ιντερνετικών σχολίων και αλληλεπιδράσεων - ήταν καταλυτική, ώστε ο Φάρατζ να βρεθεί μόλις τον προηγούμενο Δεκέμβριο στην έπαυλη Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ στη Φλόριντα, όπου και συναντήθηκε με τον Ίλον Μασκ.



Παράλληλα, ο Φάρατζ είχε αποκαλύψει στο BBC ότι ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος δεν απέκλειε τη στήριξη του Reform UK μέσω χορηγιών. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι ο Μασκ έδωσε εκατομμύρια δολάρια για την προεκλογική καμπάνια του πλέον Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.



Έτσι, η έντονη παρουσία του ηγέτη του Reform UK στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ανοιχτή υποστήριξη του επιχειρηματία Μασκ στο πρόσωπό του θεωρείται ως ακρογωνιαίος λίθος της δημοτικότητας που έχει ο Φάρατζ.

Προβάδισμα για πρώτη φορά για το Reform UK

Και ερχόμαστε στο σήμερα. Για πρώτη φορά, κάτι λιγότερο από 2.500 ερωτηθέντες προτίμησαν τον εθνολαϊκιστή Φάρατζ και το κόμμα του Reform UK, δίνοντάς του το 25% στην πρόθεση ψήφου και αφήνοντας πίσω το κυβερνών Εργατικό Κόμμα με 24% και το Συντηρητικό με μόλις 21%. Η δημοσκόπηση του YouGov για τις αρχές Φεβρουαρίου έδειξε μεγάλη διαφορά στην πρόθεση ψήφου μόλις από την προηγούμενη στα τέλη Ιανουαρίου, με τα δύο παραδοσιακά μεγάλα κόμματα να εμφανίζονται «πληγωμένα». Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα των Εργατικών έπεσε τρεις ποσοστιαίες μονάδες και το Συντηρητικό Κόμμα μία ποσοστιαία μονάδα.



Είναι ένα «καμπανάκι» για τα δύο μεγάλα κόμματα, καθώς παρότι το προβάδισμα αυτό είναι τόσο μικρό που βρίσκεται στα όρια του στατιστικού λάθους, δεν αναιρεί την τάση που επικρατεί στη χώρα.



Για παράδειγμα, σε κάθε μεγάλη δημοσκόπηση της προηγούμενης εβδομάδας, για πρώτη φορά το Reform UK πέρασε το Συντηρητικό Κόμμα, ενώ το 43% των Συντηρητικών ψηφοφόρων επιθυμεί τα δύο κόμματα να ενωθούν.

Οι πανηγυρισμοί του Φάρατζ και η αυξημένη δημοτικότητά του

Ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, αναφέρεται ότι ανεβάζει υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έως και 150 φορές την ημέρα. Σύμφωνα μάλιστα με το μητρώο οικονομικών συμφερόντων των Βρετανών βουλευτών, τρεις βουλευτές του κόμματος -συμπεριλαμβανομένου του Νάιτζελ Φάρατζ- έχουν ήδη κερδίσει περισσότερες από 10.000 λίρες από αναρτήσεις στην πλατφόρμα του Μασκ, καθώς έχει ένα πρόγραμμα εσόδων για τους δημιουργούς περιεχομένου. Αυτό, ουσιαστικά, επιτρέπει στους κορυφαίους χρήστες, οι οποίοι έχουν περισσότερους από 500 επιβεβαιωμένους ακολούθους, να αποκομίζουν κέρδη από τους λογαριασμούς τους.



Ο Φάρατζ, μόνο στην πλατφόρμα X, έχει 2,2 εκατομμύρια ακολούθους. Έτσι υποδέχτηκε την πρωτιά μέσω της «αγαπημένης» του πλατφόρμας με ένα λογοπαίγνιο, γράφοντας ότι «Η Βρετανία χρειάζεται Reform», εννοώντας ταυτόχρονα το κόμμα του, αλλά και τη μεταρρύθμιση.

Η μπάλα στο γήπεδο του Μασκ

Η σχέση Μασκ - Φάρατζ όμως φαίνεται πως έχει τις αναταραχές της. Μόλις έναν μήνα πριν, στις αρχές Ιανουαρίου, ο Ίλον Μασκ ανήρτησε ότι «Το κόμμα του Reform UK χρειάζεται νέο ηγέτη. Ο Φάρατζ δεν έχει αυτό που χρειάζεται», αναφέροντας μάλιστα το όνομα Τόμι Ρόμπινσον. Έκπληκτος ο Φάρατζ απάντησε «είναι μια έκπληξη αυτό», προσθέτοντας ότι «ο Ίλον είναι ένα αξιόλογο άτομο, αλλά πολύ φοβάμαι ότι σε αυτό διαφωνώ».



Η διαμάχη μοιάζει να ξεκίνησε για τον Βρετανό εξτρεμιστή ακροδεξιό και καταδικασμένο για αδικήματα δημόσιας τάξης, Στέφεν Γουάξλι Λένον, γνωστό ως Τόμι Ρόμπινσον, τον οποίο φαίνεται πως υποστηρίζει ο Ίλον Μασκ. Και μπορεί η πρώτη αντίδραση Φάρατζ να ήταν «ακλόνητη» απαντώντας στον Μασκ πως «Η άποψή μου παραμένει ότι ο Τόμι Ρόμπινσον δεν είναι σωστός για το Reform και ποτέ δεν θα πουλήσω τις αξίες μου», όμως δείχνει τώρα να προσπαθεί απεγνωσμένα να διορθώσει τη μεταξύ τους σχέση, δηλώνοντας ότι «είμαι βέβαιος πως ό,τι έχει ειπωθεί μπορούμε να το διορθώσουμε».

