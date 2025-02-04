Η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας έδωσε σήμερα το πράσινο φως στην υποψηφιότητα του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ για το πόστο του υπουργού Υγείας, και πλέον η Ολομέλεια της Γερουσίας θα συνεδριάσει μέσα στην εβδομάδα για την τελική επικύρωση του διορισμού του, σε μια αμφιλεγόμενη επιλογή προσώπου για αυτό το κρίσιμης σημασίας υπουργείο.

Ο διορισμός του Κένεντι εγκρίθηκε με 14 ψήφους υπέρ και 13 κατά - με όλους τους γερουσιαστές, μέλη της Επιτροπής να τηρούν την κομματική γραμμή.

Η διήμερη ακρόαση του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ στην Επιτροπή για την εξέταση της υποψηφιότητάς του, ήταν γεμάτη εντάσεις και ενστάσεις από Δημοκρατικούς που τον κατηγόρησαν για τις αμφιλεγόμενες θέσεις του, κυρίως η στάση του κατά των εμβολίων.

Κατά της έγκρισης της υποψηφιότητάς του έχουν ταχθεί και οργανώσεις υγείας, μέλη της οικογένειας του υποψήφιου υπουργού και οι συντακτικές ομάδες των Wall Street Journal και New York Post, με όλους να λένε ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είναι ακατάλληλος για το πόστο αυτό.

Αν επικυρωθεί ο διορισμός του στο υπουργείο Υγείας, ο 70χρονος Κένεντι Τζούνιορ -ο οποίος δεν έχει κατάρτιση σε θέματα υγείας- θα τεθεί επικεφαλής μιας ομοσπονδιακής υπηρεσίας με περισσότερους από 80.000 εργαζόμενους, υπεύθυνης για την υγεία περισσότερων από 340 εκατομμυρίων Αμερικανών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

