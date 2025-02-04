Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν και 55 τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα στην πόλη Ιζιούμ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σε μια επίθεση που κατέστρεψε μερικώς το κτίριο του δημαρχείου της πόλης, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την κεντρική συνοικία της πόλης με βαλλιστικό πύραυλο, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ, μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ПОРОЖДАЕТ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ

Ізюм

ОВА - 5 людей загинули 38 постраждалих від удару

Ни одна російська тварюка не ответила за три года, ни одной "потужной відповіді" і просто "відповіді"

Зараз буде в темряву - "дайте ППО"

Потім буде - "ППО там нічого не захистить" pic.twitter.com/VspKq8oSW0 — Олег (@UA__oleg) February 4, 2025

Τρία παιδιά ήταν μεταξύ των τραυματιών, στους οποίους περιλαμβάνονται πολλοί εργαζόμενοι στην τοπική κυβέρνηση στις κοινωνικές υπηρεσίες.

Η Βιτάλια Κλιουχάνοβιτς είπε στο Reuters ότι αναζητούσε δύο γυναίκες συγγενείς, ηλικίας 18 και 19 ετών, οι οποίες είχαν πάει να παραλάβουν έγγραφα από την υπηρεσία διαβατηρίων. Ο Σινεχούμποφ δήλωσε αργότερα ότι και οι δύο γυναίκες - η μία από τις οποίες ήταν έγκυος - ήταν μεταξύ των νεκρών.

Τα πτώματα όσων σκοτώθηκαν στην επίθεση κείτονταν μέσα σε μαύρες σακούλες στο πεζοδρόμιο.

«Αυτή η αγριότητα δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη πίεση στη Ρωσία –μέσω στρατιωτικής ισχύος, κυρώσεων και διπλωματίας– για να σταματήσει ο τρόμος και να προστατευθούν ζωές», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.

Ізюм, 4 лютого. Ось так виглядає понівечена будівля після ракетного удару росіян.



Фото: Олег Синєгубов pic.twitter.com/Bn2Sd1C4Wn — Накипіло. Харків (@nakypiloua) February 4, 2025

Ένα τμήμα του πρόσφατα ανακαινισμένου κτιρίου του δημοτικού συμβουλίου κατέρρευσε τελείως εξαιτίας της επίθεσης, ενώ όλα του παράθυρα έσπασαν.

Ο Σινεχούμποφ δήλωσε ότι δεν υπήρχαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Ένα ακόμη διοικητικό κτίριο υπέστη ζημιές, καθώς και οικιστικά συγκροτήματα σε κοντινή απόσταση, πρόσθεσε.

Η Ολένα Μπεσπάλα, υπάλληλος στην υπηρεσία προστασίας παιδιών, βρισκόταν στη δουλειά της όταν συνέβη η επίθεση.

«Ο συναγερμός για την αεροπορική επίθεση ακούστηκε μόνο τη στιγμή της επίθεσης. Και στη συνέχεια ακριβώς ένα δευτερόλεπτο αργότερα, ακούστηκε μια έκρηξη…(υπήρχαν) νέφη καπνού και τα πάντα τινάχτηκαν στον αέρα» είπε η ίδια που είχε τραυματισθεί στο πρόσωπο.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι συνήθως πλήττουν στόχους σε ουκρανικές περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από τον εντοπισμό τους.

Το Ιζιούμ καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις στην αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και υπέστη εκτεταμένες καταστροφές.

Μετά την απελευθέρωση της πόλης, Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ανακάλυψαν ομαδικούς τάφους και κατηγόρησαν τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου, κάτι που η Μόσχα αρνείται.

