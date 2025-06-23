Λογαριασμός
Πρώτο μήνυμα Χαμενεΐ: Δεν θα υποταχθούμε σε καμία επιθετικότητα

Στο μήνυμά του ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν επιτέθηκε σε κανέναν και δεν θα ανεχθεί την επιθετικότητα κανενός

Αλί Χαμενεΐ

Το πρώτο του δημόσιο μήνυμα μετά τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στο Κατάρ ανάρτησε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν επιδίωξε επιθετικές ενέργειες, αλλά δεν πρόκειται να ανεχτεί καμία επίθεση.

Συνοδεύοντας την ανάρτησή του με την εικόνα μιας φλεγόμενης αμερικανικής σημαίας, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έγραψε στην πλατφόρμα X: ««Δεν επιτεθήκαμε σε κανέναν και σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμαστε επίθεση από κανέναν, δεν θα υποταχθούμε σε καμία επιθετικότητα. Αυτή είναι η λογική του ιρανικού λαού.»

