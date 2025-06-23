Πρώτο μήνυμα Χαμενεΐ: Δεν θα υποταχθούμε σε καμία επιθετικότητα

Το πρώτο του δημόσιο μήνυμα μετά τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στο Κατάρ ανάρτησε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν επιδίωξε επιθετικές ενέργειες, αλλά δεν πρόκειται να ανεχτεί καμία επίθεση.

Συνοδεύοντας την ανάρτησή του με την εικόνα μιας φλεγόμενης αμερικανικής σημαίας, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έγραψε στην πλατφόρμα X: ««Δεν επιτεθήκαμε σε κανέναν και σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμαστε επίθεση από κανέναν, δεν θα υποταχθούμε σε καμία επιθετικότητα. Αυτή είναι η λογική του ιρανικού λαού.»

ما تعرّض به کسی نکردیم

و به هیچ وجه تعرّض احدی را هم قبول نمیکنیم

و تسلیم تعرّض هیچ کس نمیشویم؛

این منطق ملّت ایران است.#بشارت_فتح #الله_اکبر pic.twitter.com/gMKCAyf2mc — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) June 23, 2025

Πηγή: skai.gr

