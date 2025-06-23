Η επιτροπή εθνικής ασφάλειας του κοινοβουλίου του Ιράν ενέκρινε το γενικό περίγραμμα ενός νομοσχεδίου που προβλέπει την πλήρη αναστολή της συνεργασίας της Τεχεράνης με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο της επιτροπής Εμπραχίμ Ρεζαεΐ.

Σύμφωνα με τον Ρεζαεΐ, το νομοσχέδιο προβλέπει την παύση εγκατάστασης καμερών παρακολούθησης, την απαγόρευση επιθεωρήσεων και τη διακοπή αποστολής αναφορών στον IAEA, για όσο διάστημα δεν διασφαλίζεται η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Το νομοσχέδιο πρέπει ακόμη να εγκριθεί από την ολομέλεια του κοινοβουλίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.