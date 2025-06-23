Αραγτσί: Σε σημείο απελπισίας το Ισραήλ, οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν να τους βοηθήσουν

Το σιωνιστικό καθεστώς έχει φτάσει σε σημείο απελπισίας, oι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κάνει ένα κατόρθωμα δήλωσε στο πρακτορείο IRNA ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Η σειρά των πρόσφατων γεγονότων δείχνει ότι το σιωνιστικό καθεστώς έχει φτάσει σε σημείο απελπισίας και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναγκαστεί να βοηθήσουν αυτό το καθεστώς, γεγονός που δείχνει ότι δεν έχουν επιτύχει κανέναν από τους στόχους τους» υποστήριξε ο Αραγτσί.

«Δεν λέω ότι δεν βομβάρδισαν ή δεν προκάλεσαν ζημιές, επειδή προκλήθηκαν ζημιές, αλλά δεν πέτυχαν τον στόχο τους να μας απογυμνώσουν εντελώς από τις δυνατότητές μας» είπε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Στις αντεπιθέσεις μας (στο Ισραήλ), οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν πραγματικά κάνει ένα κατόρθωμα, το οποίο τις έχει καθηλώσει σε πολλά μέρη.

Τώρα το σιωνιστικό καθεστώς έχει φτάσει σε σημείο απελπισίας που έχει καταφύγει σε κινήσεις όπως η στοχοποίηση της φυλακής Εβίν, οι οποίες φυσικά δεν έχουν καμία αξία (από στρατιωτική άποψη).

«Γενικά, το γεγονός ότι η Αμερική έχει αναγκαστεί να βοηθήσει το σιωνιστικό καθεστώς δείχνει πόσο αβοήθητο έχει γίνει» δήλωσε ο Αρατσί.

Πηγή: skai.gr

