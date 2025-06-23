Κατάρ: Τι γνωρίζουμε για την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ

Η αμερικανική αεροπορική βάση στο Κατάρ, που έγινε στόχος ιρανικών πυραύλων τη Δευτέρα, είναι η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, και χρησιμεύει ως το περιφερειακό αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ. Περίπου 10.000 στρατιώτες βρίσκονται εκεί, ενώ υπηρετεί και κάποιο βρετανικό προσωπικό.

Το συγκρότημα είναι ισχυρά οχυρωμένο από μια σειρά αεραμυνών. Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί την Αλ Ουντέιντ μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, όταν ανέπτυξε αεροπορικές δυνάμεις εκεί για να πλήξουν τους Ταλιμπάν και την Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν. Δύο χρόνια αργότερα, η Αλ Ουντέιντ έγινε ο κύριος κόμβος αεροπορικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι Αμερικανοί διοικητές χρησιμοποίησαν τη βάση για να συντονίσουν μια ευρεία γκάμα αποστολών κατά τη διάρκεια των πολέμων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, καθώς και επιθέσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχει αναπτύξει πολλούς τύπους στρατιωτικών αεροσκαφών, από προηγμένα μαχητικά και βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς έως μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταγωγικά αεροπλάνα και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού.

Έγινε επίσης το κεντρικό σημείο εκκένωσης για δεκάδες χιλιάδες Αφγανούς και Αμερικανούς που εγκατέλειψαν το Αφγανιστάν το 2021, όταν αποσύρθηκε ο αμερικανικός στρατός.

Το Κέντρο Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων στη βάση βοηθά τις ΗΠΑ να προβάλλουν αεροπορική ισχύ σε μια τεράστια περιοχή που περιλαμβάνει 21 χώρες, από τη Βορειοανατολική Αφρική έως την Κεντρική και Νότια Ασία, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία.

Το Κατάρ, το οποίο θεωρούσε τις Ηνωμ+νες Πολιτείες ως τον κύριο προστάτη του στη Μέση Ανατολή, ολοκλήρωσε την κατασκευή της βάσης το 1996, ελπίζοντας να ενθαρρύνει την ανάπτυξη του αμερικανικού στρατού εκεί. Με την πάροδο των ετών, το Κατάρ έχει δαπανήσει τουλάχιστον 8 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη της βάσης, την οποία ο στρατός του χρησιμοποιεί επίσης παράλληλα με τη Βρετανική Βασιλική Πολεμική Αεροπορία, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να ενισχύσει τη συνεργασία του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση της βάσης επέτρεψαν σε μια σειρά από βασικές στρατιωτικές διοικήσεις των ΗΠΑ να επιχειρούν από αυτήν. Μαζί με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η βάση φιλοξενεί επίσης διοικητικές εγκαταστάσεις για τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.

Η τοποθεσία της βάσης αποτελούσε καλά φυλαγμένο στρατιωτικό μυστικό μέχρι το 2013, οπότε ο Τσακ Χάγκελ, τότε υπουργός Άμυνας, σήκωσε το πέπλο της μυστικότητας.

Ο πρόεδρος Τραμπ επισκέφθηκε το Αλ Ουντέιντ τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια τετραήμερης περιοδείας του στις χώρες του Κόλπου.

