Ιράν: Τα αντίποινα θα συνεχιστούν αλλά είμαστε πρόθυμοι για διάλογο

Το Ιράν θα συνεχίσει τα αντίποινά του, σε απάντηση για τις επιθέσεις των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του, ανέφερε απόψε ένας Ιρανός αξιωματούχος μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η Τεχεράνη έχει τον αναγκαίο ορθολογισμό ώστε να προσφύγει στη διπλωματία αφού τιμώρησε τον επιτιθέμενο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εάν οι ΗΠΑ επιδιώκουν διαπραγμάτευση, οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις θα πρέπει να σταματήσουν.

Στη βάση Αλ Ουντέιντ, που μπήκε στο στόχαστρο του Ιράν, σταθμεύσουν χιλιάδες στρατιώτες. Η βάση αποτελεί το προκεχωρημένο γενικό επιτελείο της Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και με την κυβέρνηση του Κατάρ, οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Δεν αναφέρθηκαν θύματα, ούτε ζημιές στη βάση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

