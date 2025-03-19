Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο απειλεί τη Βενεζουέλα με νέες κυρώσεις αν δεν υποδεχθεί υπηκόους της που απελαύνονται

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο απείλησε χθες Τρίτη τη Βενεζουέλα με νέες «σκληρές κυρώσεις» αν δεν υποδεχθεί υπηκόους της χώρας της Λατινικής Αμερικής που απελαύνονται από τις αμερικανικές αρχές.

«Η Βενεζουέλα έχει υποχρέωση να αποδέχεται τους πολίτες της που επαναπατρίζονται από τις ΗΠΑ. Αυτό δεν είναι ζήτημα προς συζήτηση ή διαπραγμάτευση», ανέφερε μέσω X.

«Αν το καθεστώς Μαδούρο δεν αποδεχθεί μόνιμη ροή πτήσεων απελάσεων, χωρίς περαιτέρω δικαιολογίες ή καθυστερήσεις, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων, σκληρών και κλιμακούμενων κυρώσεων», διεμήνυσε.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την 20ή Ιανουαρίου, εκατοντάδες υπήκοοι Βενεζουέλας απελάθηκαν από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο ο Ρεπουμπλικάνος ερίζει ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν τήρηση τον «συμφωνηθέντα ταχύ ρυθμό» των επαναπατρισμών και, εν είδει αντιποίνων, ακύρωσε ειδική άδεια στον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό Chevron να δραστηριοποιείται στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, στερώντας από το Καράκας αξιόλογες προσόδους.

Τρία αεροσκάφη που μετέφεραν πάνω από 200 μετανάστες από τη Βενεζουέλα, που οι αρχές στην Ουάσιγκτον κατηγορούν πως είναι μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, προσγειώθηκαν προχθές Δευτέρα στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου οδηγήθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Πτήσεις με μετανάστες από τη Βενεζουέλα υπό απέλαση για τον επαναπατρισμό τους αναβλήθηκαν δυο φορές την περασμένη εβδομάδα.

Οι περισσότεροι υπήκοοι της Βενεζουέλας ωφελούνταν από ειδικό καθεστώς προστασίας από την απέλαση (TPS) που τους είχε δοθεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Όμως ο κ. Τραμπ ακύρωσε το TPS για τους υπηκόους της χώρας αυτής την 29η Ιανουαρίου.

Σχεδόν οκτώ εκατομμύρια πολίτες της Βενεζουέλας εγκατέλειψαν τη χώρα στην πορεία των ετών εξαιτίας της βαθιάς οικονομικής και πολιτικής κρίσης από το 2014. Αρχικά προσέφυγαν σε άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής, πρωτίστως στην Κολομβία, στο Περού και στη Χιλή.

Κατόπιν, άρχισαν να κατευθύνονται στις ΗΠΑ, συχνά διασχίζοντας πεζή την αφιλόξενη και επικίνδυνη ζούγκλα του Νταριέν, στα σύνορα της Κολομβίας και του Παναμά.

