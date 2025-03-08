Σήμερα τα ξημερώματα, στη 01:05 ώρα Ελλάδας (18:05 τοπική ώρα Νότιας Καρολίνας) ο θανατοποινίτης Μπραντ Σίγκμον θανατώθηκε από εκτελεστικό απόσπασμα τριών εθελοντών, παρουσία δημοσιογράφων που κάλυπταν το γεγονός.

Η εκτέλεση του 67χρονου έχει προκαλέσει παγκόσμιο σάλο, αν και ο ίδιος επέλεξε το εκτελεστικό απόσπασμα ως…. καλύτερη λύση, απέναντι στην ηλεκτρική καρέκλα ή τη θανατηφόρα ένεση.

«Ηταν η μοναδική επιλογή που είχε, αφού οι τρεις εκτελέσεις στην πολιτεία με θανάσιμες ενέσεις είχαν αποτέλεσμα (οι θανατοποινίτες) να υποστούν παρατεταμένη αγωνία, δυνητικά βασανιστήρια» δήλωσαν οι συνήγοροι του.

Ο θανατοποινίτης Μπραντ Σίγκμον

Η νομοθεσία στην πολιτεία της Νότιας Καρολίνας προβλέπει ότι η προεπιλεγμένη μέθοδος εκτέλεσης είναι η ηλεκτρική καρέκλα, όμως δίνεται η δυνατότητα στους θανατοποινίτες να επιλέξουν, προτείνονται ως εναλλακτικές η εκτέλεση διά τυφεκισμού ή η χρήση θανατηφόρων ενέσιμων χημικών ουσιών.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια στις ΗΠΑ που θανατοποινίτης εκτελείται από απόσπασμα – η τελευταία ήταν στη Γιούτα το 2010.

Με κουκούλα στο κεφάλι και «στόχο» στο στήθος

Στην εκτέλεση του Μπραντ Σίγκμον είχαν κληθεί δημοσιογράφοι, που παρακολουθούσαν έξω από το αλεξίσφαιρο τζάμι της αίθουσας την διαδικασία.

Ο Σίγκμον κάθισε σε μία καρέκλα, του έδεσαν τα χέρια και πόδια, του φόρεσαν κουκούλα στο κεφάλι και ένα «στόχο» τυπωμένος σε χαρτί στο στήθος του.

Στα πόδια του στο πάτωμα, σύμφωνα με το BBC, είχε τοποθετηθεί μία λεκάνη για να μαζεύει το αίμα.

Στη συνέχεια οι τρεις (εκπαιδευμένοι) ανώνυμοι εθελοντές πυροβόλησαν από απόσταση 4,6 μέτρων, μέσα από ανοίγματα σε έναν τοίχο και δεν ήταν ορατοί στους περίπου 12 αυτόπτες μάρτυρες της εκτέλεσης.

Μέσα σε τρία λεπτά όλα είχαν τελειώσει.

«Η θανάτωση έγινε στις 18:05 από εκτελεστικό απόσπασμα τριών μελών και ο θάνατός του διαπιστώθηκε από ιατρό στις 18:08 (01:08)», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας σωφρονιστικών καταστημάτων της Νότιας Καρολίνας, Κρίστι Σέιν.

«Σχημάτισα την εντύπωση πως πυροβόλησαν κι οι τρεις ταυτόχρονα, ακούστηκε μόνο ένας κρότος», είπε η Άννα Ντόμπινς, ρεπόρτερ του τοπικού τηλεοπτικού δικτύου WYFF News 4. «Έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Είδα αίμα να αναβλύζει όταν οι σφαίρες χτύπησαν το σώμα του», πρόσθεσε.

Ο Τζέφρι Κόλινς, ρεπόρτερ του Associated Press, είπε ότι όταν πυροβολήθηκε, το στήθος του Σίγκμον «σπαρτάρισε πολλές φορές» και στη συνέχεια κοκκίνισε από το αίμα.

«Ο θάνατος του Μπραντ ήταν φρικτός και βίαιος. Επέλεξε το εκτελεστικό απόσπασμα γνωρίζοντας πως 3 σφαίρες θα τσάκιζαν τα κόκκαλά του και θα κατέστρεφαν την καρδιά του», σχολίασε ένας από τους συνηγόρους του Σίγκμον, ο Τζέραλντ Κινγκ.

Τα τελευταία λόγια του Μπραντ

«Θέλω η τελευταία μου δήλωση να είναι δήλωση αγάπης και έκκληση στους ομόθρησκούς μου χριστιανούς να μας βοηθήσουν, για να καταργηθεί η θανατική ποινή. To "oφθαλμός αντί οφθαλμού" χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία για την επιδίωξη της θανατικής ποινής. Εκείνη την εποχή, ήμουν πολύ ανίδεος για να ξέρω πόσο λάθος ήταν αυτό. Γιατί; Επειδή δεν ζούμε πλέον σύμφωνα με τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά τώρα ζούμε κάτω από την Καινή Διαθήκη» ήταν τα τελευταία του λόγια.

Μετά την τελική του δήλωση, τοποθετήθηκε η κουκούλα πάνω από το κεφάλι του.

Ο Μπραντ Σίγκμον είχε καταδικαστεί το 2002, για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου με ρόπαλο του μπέιζμπολ των γονιών της φιλενάδας του, του Ντέιβιντ και της Γκλάντις Λαρκ, προτού αποπειραθεί να την απαγάγει.

Πηγή: skai.gr

