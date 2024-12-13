Πρώτες δηλώσεις Μπαϊρού: Η αποστολή μου είναι δύσκολη - Ο δρόμος θα είναι μακρύς

Στην πρώτη του δήλωση μετά την ανακοίνωση του διορισμού του, ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού δήλωσε ότι γνωρίζει τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η κυβέρνησή του καθώς η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι μια βαθιά διχασμένη χώρα και δεν υπάρχει σαφής κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Όλοι ξέρουν ότι ο δρόμος θα είναι μακρύς», είπε ο Μπαϊρού στους δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου BFM καθώς έφευγε από τα γραφεία του.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Φρανσουά Μπαϊρού στη θέση του πρωθυπουργού, του τρίτου κατά σειρά το 2024, μετά από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις. Μάλιστα νωρίτερα είχε προηγηθεί ένα θρίλερ γύρω από την επιλογή του Μπαϊρού με τα γαλλικά μέσα να μεταδίδουν ότι ο πρόεδρος Μακρόν είχε απορρίψει τον διορισμό του.

Η νέα κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού θα αντικαταστήσει εκείνη του Μισέλ Μπαρνιέ, η οποία καταψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα από το κοινοβούλιο, βυθίζοντας τη Γαλλία στη δεύτερη μεγάλη πολιτική κρίση μέσα σε διάστημα έξι μηνών.

Η πολιτική κρίση της Γαλλίας πηγάζει από το αυξανόμενο δημοσιονομικό της έλλειμμα, το οποίο ανέρχεται στο 6,1% – από 5,5% πέρυσι και υπερβαίνει την πρόβλεψη 4,4% για το τέλος του 2024. Το γραφείο του Μακρόν δήλωσε ότι ο νόμος για τον προϋπολογισμό του 2025 θα επιτρέψει στο γαλλικό κράτος να συνεχίσει να λειτουργεί θα συζητηθεί τον Δεκέμβριο.

Η νούμερο «νούμερο ένα», και πρόκληση, για τον νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας θα είναι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του 2025 από την πλειοψηφία της βαθιά διχασμένης Εθνοσυνέλευσης.

Τελικά, η επιλογή νέου πρωθυπουργού αποδείχθηκε ακόμη πιο δύσκολη από το αναμενόμενο.

O κεντρώος Φρανσουά Μπαϊρού, στενός σύμμαχος του Μακρόν, και το όνομα του αναφερόταν συχνά για τη διαδοχή του Μπαρνιέ. Ο 73χρονος Μπαϊρού και ο Γάλλος πρόεδρος είχαν συνάντηση το πρωί στο Ελιζέ.

Ο πρόεδρος του κεντρώου κόμματος Δημοκρατικό Κίνημα είχε παράλληλα τηλεφωνική συνομιλία χθες, Πέμπτη, το βράδυ με τον Μακρόν.

Σύμφωνα με το France 24, την Παρασκευή αργά το απόγευμα αναμένεται να γίνει η παράδοση της εξουσίας στη Ματινιόν μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού Μπαρνιέ και του διαδόχου του, αναφέρουν Γάλλοι αξιωματούχοι.

Πηγή: skai.gr

