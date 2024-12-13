Γερμανία: Άγνωστης προέλευσης drones εθεάθησαν πάνω από την αμερικανική αεροπορική βάση του Ράμσταϊν

Άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) εθεάθησαν πάνω από βιομηχανικές εγκαταστάσεις ευαίσθητης σημασίας και την αεροπορική βάση των ΗΠΑ στο Ράμσταϊν της Γερμανίας τις τελευταίες εβδομάδες, αναφέρει σήμερα το γερμανικό ειδησεογραφικό έντυπο Spiegel, επικαλούμενο εμπιστευτική έκθεση των γερμανικών αρχών ασφαλείας.

Η έκθεση επισημαίνει πολυάριθμες θεάσεις drone κατά τις βραδινές ώρες της 3ης και της 4ης Δεκεμβρίου πάνω από την αμερικανική αεροπορική βάση, σύμφωνα με το Spiegel.

Πηγή ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι το δημοσίευμα για τις θεάσεις drone πάνω από τη βάση του Ράμσταϊν είναι σωστό. Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα.

Επικεφαλής των γερμανικών υπηρεσιών πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει ότι η υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία την καθιστά στόχο πιθανών αποπειρών δολιοφθοράς.

Το έντυπο αναφέρει επίσης ότι drone εθεάθησαν πάνω από τοποθεσίες που ανήκουν στη γερμανική εταιρεία κατασκευής όπλων Rheinmetall και τον όμιλο χημικών BASF, προσθέτοντας ότι ούτε η προέλευση αυτών των drone είναι σαφής.

«Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων της BASF είναι ύψιστη προτεραιότητά μας», δήλωσε εκπρόσωπος του ομίλου σε δήλωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Επομένως παρακολουθούμε συνεχώς τις ύποπτες δραστηριότητες και συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας», πρόσθεσε.

Η Rheinmetall δεν έχει προς το παρόν απαντήσει σε αίτημα που έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Reuters για να σχολιάσει σχετικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

