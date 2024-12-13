EE: Επιχείρηση ανθρωπιστικής βοήθειας που προορίζεται για τη Συρία, μέσω της Τουρκίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η ΕΕ ξεκινά επιχείρηση ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω αερομεταφοράς που προορίζεται για τη Συρία, μέσω της Τουρκίας.

Πρόκειται για μια νέα επιχείρηση Ανθρωπιστικής Αερογέφυρας για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στη Συρία, για την παροχή επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης και άλλων βασικών προμηθειών, καθώς και για την αύξηση της ανθρωπιστικής χρηματοδότησής της.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Η κατάρρευση του καθεστώτος 'Ασαντ προσφέρει νέα ελπίδα στον συριακό λαό. Αλλά αυτή η στιγμή της αλλαγής εγκυμονεί κινδύνους και φέρνει δυσκολίες. Με την κατάσταση στο έδαφος τόσο ασταθή, η βοήθειά μας προς τον λαό της Συρίας είναι ολοένα και πιο σημαντική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυξήσαμε την ανθρωπιστική μας χρηματοδότηση για φέτος, σε περισσότερα από 160 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, εγκαινιάζουμε μια ανθρωπιστική αεροπορική γέφυρα που μεταφέρει ζωτικής σημασίας προμήθειες, όπως τρόφιμα, φάρμακα και είδη καταφυγίου. Θα συζητήσω περαιτέρω την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη συνάντησή μου με τον Πρόεδρο Ερντογάν την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Συρίας».

Οι πτήσεις βοήθειας που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ θα μεταφέρουν συνολικά 50 τόνους ιατρικών προμηθειών από τα αποθέματα της ΕΕ στο Ντουμπάι, που θα μεταφερθούν στα Άδανα, στην Τουρκία για διανομή στη Συρία τις επόμενες ημέρες. Άλλοι 46 τόνοι υγειονομικών ειδών, εκπαίδευσης και στέγασης από άλλο απόθεμα της ΕΕ στη Δανία θα μεταφερθούν με φορτηγά στα Άδανα και θα παρασχεθούν στην Unicef και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για διανομή στη Συρία. Η Επιτροπή έχει επίσης κινητοποιήσει επιπλέον 4 εκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπίσει τις πιο επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες των ανθρώπων στη Συρία, ανεβάζοντας τη συνολική ανθρωπιστική στήριξη σε 163 εκατομμύρια ευρώ το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

